Así puedes conseguir los mejores descuentos de Iberia para el Día de la Madre

Iberia sorprendió a los clientes con descuentos especiales por el Día del Padre. Ahora, repite la hazaña con motivo del Día de la Madre, ofreciendo un descuentos del 10% en la compra de Tarjetas Regalo.

Sin lugar a dudas, viajar es uno de los mayores placeres de la vida y, si tu madre disfruta conociendo y explorando el mundo, no vas a encontrar un mejor regalo para ella con motivo del Día de la Madre. Con la Tarjeta Regalo, podrá seleccionar alguna de las rutas operadas por Iberia Operadora, Iberia Express o Iberia Regional Air Nostrum para volar al destino que más le apetezca.

Tarjetas Regalo de Iberia por el Día de la Madre

Iberia te permite personalizar la Tarjeta Regalo por el Día de la Madre, con un diseño muy especial. En lo que respecta al importe, la promoción de descuento en las Tarjetas Regalo ofrece la oportunidad de pagar hasta un 10% menos del importe original.

Por ejemplo, al adquirir una tarjeta de 50 €, solo pagarías 47,50 €. Del mismo modo, si optas por una tarjeta de 100 €, el precio sería de 94,00 € en lugar de 100 €. Para tarjetas de 300 €, el descuento te permite pagar solo 276,00 €, y para las de 500 €, el precio sería de 450,00 € en vez de 500 €. Si prefieres otro importe, también puedes beneficiarte de esta promoción.

Finalmente, añade un destinatario, escribe tu mensaje, ¡y listo! Si quieres entregarle la Tarjeta Regalo en mano a tu madre el próximo 5 de mayo, Iberia te la enviará en formato PDF para que puedas imprimirla.

Una vez le entregues la Tarjeta Regalo de Iberia, podrá utilizarla fácilmente en sus compras. Al momento de efectuar el pago, simplemente debe introducir el código de la tarjeta en la pantalla correspondiente, y el saldo disponible se descontará del importe total de su viaje. Además, si no utiliza el saldo completo en una sola compra, puede seguir utilizando la tarjeta en futuras adquisiciones hasta que se agote.

Condiciones de uso

Las Tarjetas Regalo con descuento son válidas únicamente para las rutas operadas por Iberia Operadora, Iberia Express o Iberia Regional Air Nostrum. Tienen una validez de un año, tanto para la compra de billetes como para realizar el vuelo. Es importante tener en cuenta que no son compatibles con otras promociones o descuentos, ni son válidas para compras conjuntas de vuelo+hotel y vuelo+coche. Además, estas tarjetas no son acumulables entre sí y no son reembolsables.

Destinos del viaje

Aprovechando la Tarjeta de Regalo de Iberia, tu madre puede descubrir alguno de estos destinos.

Florencia

En el corazón de Florencia, la majestuosa Catedral de Santa María del Fiore, con su impresionante fachada de mármol blanco y verde, cautiva a los visitantes desde la emblemática Piazza del Duomo. La Galería Uffizi es una visita clave en la ciudad italiana, hogar de algunas de las obras maestras más veneradas del mundo, como El Nacimiento de Venus de Botticelli y La Anunciación de Leonardo da Vinci.

Viena

La Ópera de Viena, joya renacentista en la avenida Ringstrasse, es un destino imperdible para los amantes de la música clásica. Por otro lado, l Palacio Hofburg, epicentro de la realeza durante siglos, alberga museos, la Biblioteca Nacional Austriaca y la Escuela Española de Equitación. Finalmente, el Palacio de Schönbrunn es un tesoro arquitectónico del siglo XVII. Residencia de verano de la familia imperial, sus suntuosos salones y extensos jardines encarnan la opulencia de la época. La visita incluye más de 40 habitaciones y el adyacente Museo de Carruajes Imperiales.

Estocolmo

Gamla Stan, el casco antiguo de Estocolmo, es un crisol de historia en las tres islas principales de la ciudad: Stadsholmen, Riddarholmen y Helgeandsholmen. Destacan el Ayuntamiento, el Palacio Real y el Parlamento, convirtiéndolo en una parada obligatoria. Asimismo, Gröna Lund, el parque de atracciones más antiguo de Suecia, ofrece emociones para todas las edades en la isla de Djurgården, con montañas rusas, atracciones y eventos en vivo durante el verano.

Zurich

Explorar el encantador casco antiguo de Zurich, con sus calles empedradas y edificios históricos, como la Iglesia de Fraumünster, Grossmünster y San Pedro, es una experiencia para los sentidos. Subir al mirador de Uetliberg para disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad, el lago y los Alpes suizos, es una de las mejores cosas que se pueden hacer en la ciudad suiza.

Mánchester

En Mánchester, una visita al Museo de la Ciencia e Industria, ubicado en lo que alguna vez fue la estación de tren de pasajeros más antigua del mundo, es imprescindible. Por otro lado, explorar Castlefield es como abrir un libro de historia mientras se pasea por sus antiguos canales, rodeados de casas victorianas meticulosamente restauradas. Además, el Bridgewater Hall y el Castlefield Bowl son destinos imperdibles para los amantes de la música, ya que ofrecen conciertos de diversos géneros musicales en un entorno único y vibrante.

Estos son sólo algunos de los destinos a los que podrá viajar tu madre con la Tarjeta Regalo de Iberia que le regales el próximo 5 de mayo.