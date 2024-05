‘First Dates’: Carlos Sobera confiesa cuál ha sido la peor cita de la historia del programa

Poco a poco, y con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en una de las apuestas favoritas del público de Cuatro. Las vivencias de los solteros que acuden al show de citas a ciegas han conquistado por completo a la audiencia del programa, siendo líder indiscutible en su franja horaria.

Miles de solteros han pasado por las puertas del restaurante del amor, por lo que es imposible acordarse de todos y cada uno de ellos. Pero, el presentador Carlos Sobera ha confesado que hay una pareja en cuestión que nunca olvidará. Pero, no precisamente por haber tenido una cita idílica en el programa.

💘 ‘First Dates’ sigue IMPARABLE en @cuatro con +3,3M de espectadores únicos (9,1% y 1.153.000), su MEJOR SHARE en martes desde marzo. SE IMPONE a su competidor en 2,1 puntos pic.twitter.com/b8YYF2y13N — Mediaset España (@mediasetcom) April 24, 2024

El presentador de Mediaset España se convirtió en el invitado de la Cadena Ser de Catalunya. Un encuentro donde el comunicador se sinceró y habló de su paso por First Dates, donde lleva ocho años como presentador. Una entrevista donde, entre otros aspectos, sorprendió al hablar de la cita más desastrosa del formato.

«La peor cita fue entre dos chicos, uno era del PP y otro de Podemos, eso fue extraordinario», comenzó explicando. «Se hizo viral», comentó, por su parte, el presentador de la radio. Pero, nada más lejos de la realidad. «No, no se hizo viral porque no la pudimos emitir. Imagínate lo que pasó», le dejó caer Sobera.

A lo largo de los años de emisión de First Dates, el programa ha presentado a su audiencia todo tipo de citas. En ocasiones, los encuentros entre los comensales suelen ser muy desastrosos, pues no siempre se logra la chispa deseada entre los solteros. Situaciones que son emitidas en televisión. Por ello, las palabras del vasco no dejaron indiferente.

@sercatalunya 🗣️ «Un noi del Partit Popular i un de Podemos. Quan el de Podemos es va assabentar que el seu acompanyant era del PP va entrar en colera i la situació va ser indomable». ❤️❌ Carlos Sobera explica quina va ser, per a ell, la pitjor cita de @firstdates_tv. 🖇️https://youtube.com/watch?v=4aw5NsoNybo ♬ sonido original – SER Catalunya

Carlos Sobera sobre la cita más desastrosa: «Les dije que lo mejor era que cada uno se fuera a su casa y que se apuntaran a Tinder…»

«Primero llegó el chico del PP, que era muy educado. Pero el chico que votaba a Podemos, lo digo así porque es así eh, no quiero con esto decir políticamente nada, había dejado claro que no quería ligar, ni casarse, ni acostarse con alguien que fuera del Partido Popular», explicó al recordar dicho encuentro.

Pero, cuando el soltero se enteró de que su cita era del PP, comenzó la disputa. «Yo dije que había que decírselo desde el primer momento y cuando se enteró entró en cólera. Y a partir de ahí fue absolutamente indomable la situación. Entonces les dije que lo mejor era que cada uno se fuera a su casa y que se apuntaran a Tinder o algo porque estaba claro que aquí era imposible», afirmó.

Un tenso momento que la organización de First Dates apostó por no emitir en televisión. Asimismo, Sobera señaló que hay muchas veces en las que la política se inmiscuía entre los participantes. «Nos radicalizamos, pero para conocerse, cenar o tomar algo tampoco tiene que influir tanto», sentenció el comunicador al respecto.