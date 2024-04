Se acerca el verano y cada vez son más las personas que desean pasar las cálidas jornadas de la temporada en pareja. Debido a ello, son muchos los solteros que acuden a First Dates con el objetivo conocer a esa media naranja que tanto se les está resistiendo.

De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Víctor. El soltero malagueño de 24 años se presentó en el programa como un joven sociable, agradable y deportista. Muy centrado en sus obligaciones, sorprendió al revelar que tiene tres trabajos. «Tengo un parking de autocaravanas, soy quiromasajista y también hago espectáculos de calistenia con fuego», explicó.

El objetivo de Víctor es encontrar en First Dates a una mujer deportista e igual de productiva que él. Fue entonces cuando María aterrizó en el restaurante del amor. La soltera catalana de 22 años nunca se había enamorado, por lo que apostó por acudir al programa. «No tengo un prototipo, me fijo en las sonrisas», afirmó.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva, y así lo demostraron. «Me ha gustado su espalda y su traje al descubierto», confesaba él. «Me ha parecido bastante guapo, es mi prototipo», señaló ella. Tras ello, Carlos Sobera los acompañó hasta la mesa para que se conociesen mejor. Allí, el soltero le comentó que hacía calistenia, una modalidad deportiva que María desconocía.

Como no hay mejor explicación que una demostración, Víctor se levantó de la mesa y procedió a explicarle en directo a su cita lo que es la calistenia. Ante ello, María, no pudo ocultar su vergüenza al ver como lo hacía frente a todos. «Me ha dado un poco de vergüenza», confesó a las cámaras del formato.

Un soltero demuestra a su cita sus habilidades físicas en mitad de su cita en #FirstDates24Ahttps://t.co/5Ylvm3bE4P — First Dates (@firstdates_tv) April 24, 2024

Víctor en First Dates: «Yo sería el mejor entrenador personal para ella»

La velada fue transcurriendo y María se sentía cada vez más cómoda junto a Víctor. «Me gusta porque creo que nunca me voy a aburrir con él», comentó. Asimismo, le explicó al joven que ella no era precisamente una mujer muy deportista. Pero, a pesar de ello, le encantaría adentrarse en el mundillo fitness. «Yo sería el mejor entrenador personal para ella», señaló el soltero.

Víctor confesó sentirse muy atraído por María, pues la compatibilidad entre ambos era más que evidente. «Sus ojos me tienen como hipnotizado, tienen un brillo especial y me encanta mirarla todo el rato», comentó emocionado. Posteriormente, los comensales pasaron al reservado del programa para tener un poco más de intimidad.

De esta manera, los jóvenes no dudaron en confesarse su mutua atracción. Un acierto rotundo por parte del show de citas a ciegas que terminaron pactando con un apasionado beso. «Besa muy bien, no tengo queja del beso», comentó ella. Por ello, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita, por lo que abandonaron el programa juntos.