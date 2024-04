‘First Dates’: un soltero deja sin palabras a su cita tras una inesperada confesión sexual

First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro. El popular programa presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto para la cadena, y las cifras de audiencia lo demuestran. Recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Genís, un soltero de 27 años que se definió como una persona «neurodivergente».

El presentador del programa no pudo evitar mostrar su confusión al escuchar dicho término. «Somos personas que pensamos completamente diferente al resto. Yo por ejemplo tengo TDH, que me lo diagnosticaron por fin este verano», dijo. Eso sí, el soltero no acudió al programa con los brazos vacíos y llevó una rosa para su cita.

💘 ‘First Dates’ sigue IMPARABLE en @cuatro con +3,3M de espectadores únicos (9,1% y 1.153.000), su MEJOR SHARE en martes desde marzo. SE IMPONE a su competidor en 2,1 puntos pic.twitter.com/b8YYF2y13N — Mediaset España (@mediasetcom) April 24, 2024

«No soy de besar en la primera cita, quizá un piquito o algo así, pero nada más. No soy de empezar a perrear, no es mi estilo. Yo puedo gastar mucho la broma, pero cuando algo me importa de verdad, me gusta ir piano a piano. Ir poquito a poquito», afirmó. Fue entonces cuando llegó Leticia, de 33 años, la mujer que se convertiría en su cita.

La pareja ha pasado a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Pero, y aunque Genís señaló ser muy recatado en las primeras citas, no dudó en hablar sobre sus gustos sexuales. «Soy muy fogoso. Me llaman el mecánico. Hago de todo», confesó. Lejos de seducir a Leticia, la joven ha puesto caras raras. «Yo no me acostaría con un mecánico ahí con la grasa y todo. No», le respondió.

Genís en First Dates: «Tengo un cuerpo bien curtido y bien dotado»

Asimismo, el soltero le admitió otro pequeño dato. «No sé si te va a incomodar. Luego lo que a mí también me gusta mucho es el squirt femenino», comentó. Por su parte, lejos de asustarse, la soltera le explicó que ella no tenía ningún tipo de pudor a la hora de hablar de sexo.

«Me gusta sentirme como en las Cataratas del Niagara. Que me dé todo el chorro para poder ser Juan Luis Guerra en Burbujas de amor», le reveló Genís. Además, y sin ánimos de cambiar de tema, le preguntó si usaba juguetes sexuales. Una cuestión que el soltero no dudó en responder. «No soy de juguetes, soy de mi cuerpo… Tengo un cuerpo bien curtido y bien dotado», le dijo sin miramientos.

La velada transcurrió de forma amena y animada. Pero, en la decisión final de First Dates, no hubo una respuesta unánime. Genís afirmó estar encantado con Leticia, pues le pareció una joven muy guapa y abierta. «Yo sí tendría una segunda cita con Leticia. Me lo he pasado muy bien, me ha hecho sentir muy cómodo», señaló. Sin embargo, lo que jamás se imaginó el soltero fue el rechazo de su cita. Pues, la comensal, a pesar de admitir que se lo pasó muy bien con él, no quiso seguir conociéndolo en una segunda cita.