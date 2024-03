Carlos Sobera se enfada con un soltero de ‘First Dates’ por su actitud: «Me están entrando hasta sudores»

Carlos Sobera y todo su equipo de First Dates continúan recibiendo a nuevos solteros en el popular restaurante del amor de Cuatro. El popular show de citas se ha convertido en el lugar ideal para encontrar a esa media naranja que se les está resistiendo a muchos. Por ello, y aunque no siempre se tengan los resultados esperados, Manuel regresó al formato.

El soltero de 70 años volvió a First Dates a probar suerte en el ámbito amoroso, otra vez. Pues, su primera aparición tuvo lugar años atrás y la conquista con su cita no fue muy exitosa, algo que no le preocupa. «He tenido quince mujeres en los dos últimos años: venezolanas, colombianas, marroquíes, de Gabón… a mí las mujeres me gustan mucho y sé mucho del sexo. Me sé todo el abecedario del porno», admitió.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates20M en directo en @cuatro 🔴 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/0Obehw0Q9p — First Dates (@firstdates_tv) March 20, 2024

El encargado de recibirle fue Carlos Sobera, quien se quedó de piedra tras hablar un poco con él. Pues, cuando el comunicador le preguntó al soltero sobre lo que había ido a buscar, jamás se imaginó la respuesta que recibiría. Manuel fue sincero y no tuvo ningún tipo de reparos en confesarle la verdad.

«He venido a buscar una mujer como la que tengo ahora, para poder dejarla y coger otra», dijo sin filtros. «Tengo una relación en la que yo la invito a comer y luego, si hay que hacer el amor, pues hacemos el amor, porque yo soy muy fogoso», aclaró el jubilado.

Como era de esperar, la cara de Carlos Sobera fue todo un poema. Por ello, y sin mucho más que añadir, el comunicador le respondió un poco molesto. «Me están entrando hasta sudores, tengo que irme, no me hables», le dijo. Fue entonces cuando se trasladó hasta la entrada para recibir a la mujer que se convertiría en la cita de Manuel.

Manuel en First Dates: «Trabajé para el jefe del Estado, Francisco Franco»

La sinceridad del soltero sobre lo que buscaba en First Dates no solo espantó al presentador del formato, también hizo lo propio con Matías Roure. El barman del local no daba crédito a lo que acababa de escuchar, por lo que optó por abandonar la barra unos minutos. «Últimamente, se me va de la barra cada dos por tres sin dar explicaciones y nos deja colgados a todos», lo excusó Sobera.

Fue entonces cuando llegó Isabel, una jubilada zaragozana de 67 años. El primer encuentro entre los solteros no fue el mejor, pues la comensal tuvo claro que Manuel no era el tipo de hombre que buscaba. «Siempre me han gustado los hombres altos y él es un tapón. Es como un llavero para mí, lo aplasto. Además, lo veo muy viejo», dijo.

En la mesa, ambos hablaron de diversos temas para conocerse mejor. De esta manera, el soltero le dijo que estaba jubilado desde los 52 años. «Trabajé para el jefe del Estado, Francisco Franco», afirmó con orgullo. Unas palabras que no le sentaron muy bien a Isabel. «Yo soy antifranquista total. Mis abuelos eran republicanos y mi padre comunista. Odio a la gente de derechas», comentó ella.

Al concluir la velada, y tras una serie de desencuentros, ambos lo tuvieron claro. Isabel explicó en la decisión final que no quería tener una segunda cita con Manuel. «No es mi tipo de hombre», admitió. Él, por su parte, estuvo de acuerdo con ella. «Es simpática, pero no es mi estilo», zanjó.