Una soltera de ‘First Dates’ deja impactado a su cita con una confesión: «Soy un poquito bastante ninfómana»

Dicen que quien la siga, la consigue. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que se desplacen hasta el local de First Dates para probar suerte en su búsqueda del amor de una manera diferente. Recientemente, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Alejandro, un joven con las ideas muy claras.

Originario de Jaén, el soltero de 22 años se presentó como una persona activa y a la que le gusta mucho cuidarse. En lo profesional comentó que ha dejado de trabajar para dedicarse al mundo de las apuestas y las criptomonedas. Así pues, busca a una mujer que trabaje su cuerpo y su mente, con la que progresar juntos.

Su cita fue Paola, una joven que, tras haber sufrido un nuevo desamor, ha apostado por acudir al programa presentado por Carlos Sobera. Trabaja como camarera, algo que le apasiona. Su primer encuentro con Alejandro no estuvo tan mal, al menos para ella.

El joven afirmó que no es el tipo de chica en el que se fijaría. Pero, ella no dudó en señalar que el soltero le parecía bastante atractivo. En la mesa, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas para descubrir que aspectos tenían en común y cuáles no. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los choques de amores pasados.

Paola le confesó que dejó a una pareja de mucho tiempo porque «tenía una serie de problemas». Lejos de dejarlo ahí, señaló que «no quería estar toda la vida con una persona que estuviera un día bien y al día siguiente mal». Respecto a si había conocido a más hombres, la joven no lo negó.

«He intentado algo con un chico, pero me rompió el corazón. Me encanta el chiquillo pero veo que si no voy a tener nada con él nunca, para qué seguir esforzándome…», dijo. Unas palabras que no le hicieron mucha gracia a Alejandro, quien consideró que todavía no estaba capacitada para comenzar una nueva relación.

«La veo una persona que no se quiere a sí misma», comentó el joven. Él, por su parte, presumió de nunca haber sido rechazado. «Siempre que he querido liarme con alguien me he liado», afirmó. Una confesión que a Paola le transmitió que su cita era «un poco chuleta».

Paola se sincera en First Dates

«Pero qué pasa, ¿tú eres Brad Pitt o algo o no me entero yo?», señaló la soltera en tono de broma. Eso sí, en cuestiones de sexo, la joven no tuvo filtros. «Soy un poquito bastante ninfómana», explicó. «A mí como me digas dos veces que no ya digo ‘tú conmigo no vas a ningún lado», le hizo saber.

Ante ello, Alejandro le informó que era un hombre muy activo en la cama, llegando a hacer el amor «unas siete veces por noche». Al concluir la velada, y aunque en el reservado subió la temperatura, en la decisión final ambos estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita.