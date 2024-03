First Dates sigue recibiendo a nuevos solteros en su restaurante del amor. El popular show de Cuatro ha logrado hacerse un hueco entre los programas más vistos del prime time, y las cifras de audiencia diarias lo reflejan. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de presenciar un momento insólito.

La vida y sus casualidades nunca dejarán de sorprendernos, al igual que el equipo del programa. Nerea, una soltera catalana, llegaba al local confesando su gran pasión por la moda y por los retoques estéticos. Su objetivo era encontrar a un hombre educado y que se cuide física y mentalmente. Pero, a quién se encontró fue a su padre.

Mientras la joven esperaba a su cita, le pareció escuchar la voz de su padre de fondo. Cada vez más convencida de ello, se lo comentó a Laura Boado. Debido a ello, la trabajadora del local le dijo que se asomase si quería verificar la situación. Fue entonces cuando la soltera confirmó que Roge, su progenitor, había acudido al programa en busca de una pareja.

«¿Papá? Pero ¡qué haces aquí!», exclamó ella sin dar crédito. Su padre es un legionario que ha pasado toda su vida casado. De hecho, en su presentación habló de la hija que tuvo en su matrimonio. Pero, jamás pensó que se la encontraría allí. Pues, él estaba cenando tan tranquilo con Rosa, su cita, cuando vio a su hija.

Al parecer, padre e hija no llevan la relación más idílica. Pues, no se hablaban desde hacía unos cuantos meses. Por ello, a Nerea le molestó mucho encontrarse a su padre en el programa de Cuatro y que no le hubiese contado nada. «Yo flipo contigo», le dijo molesta.

«Me he quedado a cuadros, hacía un par de meses que no teníamos contacto, así que encontrármelo aquí de golpe ha sido impactante», señaló ella. Debido a que la situación comenzaba a pintar un poco tensa, Boado interfirió para calmar las aguas.

Tras este intenso e inesperado momento llegó Salvador, quien se convertiría en la cita de Nerea. El joven de 26 años se presentó como un aficionado a la física y al universo. «Soy un chico al que le gustan los abrazos, más que dos besos», declaraba. La primera impresión entre ambos fue bastante buena, y así lo dejaron claro. «El chico ha entrado con muy buen rollo y buena energía», comentaba la joven. «Cumple las cualidades que me gustan en una chica», declaraba él.

La velada estaba marchando a las mil maravillas entre los solteros, pero, sin previo aviso, Salvador se disculpó y se fue un momento. «O tiene un apretón o ha huido», comentó Nerea. Pero, lo que nunca se imaginó fue el sensual baile que le dedicaría. «Qué vergüenza, no sé dónde meter la cabeza», expresaba tras ver a su cita bailando con su padre.

Roger, por su parte, también tuvo una opinión respecto al chico que quería conquistar a su hija. «No me gusta para mi hija porque este tipo de chavales buscan el exhibicionismo y estar con muchas mujeres», dijo. Pero, a pesar de sus pensamientos, Nerea apostó por abandonar el programa de la mano de Salvador. Ambos quería seguir conociéndose en una segunda cita, y así lo hicieron.