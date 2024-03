Una soltera de ‘First Dates’ consigue engañar al equipo del programa: «Estaba hablando con mi enamorado»

El pasado lunes 11 de marzo First Dates regresó al prime time de Cuatro y lo hizo con una emisión muy especial. Con motivo de la reciente celebración de la gala de los Oscar 2024, el show de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera diseñó el local con temática cinematográfica.

En este encuentro especial los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteras como Malú. La asturiana de 28 años llegaba asegurando ser «una barbie con labios de bratz, pero naturales». De hecho, se mostró muy sincera en su presentación. «Al contrario de lo que piensan todas las envidiosas porque me tienen mucha envidia», declaraba.

Le apasionan los caballos, tanto, que confesó que habla con su yegua. Eso sí, la comensal no llegó con las manos vacías, pues lo hizo con un regalo muy especial para su cita. «Es un anillo que lleva mi inicial grabada y quiero ver su reacción porque no quiero que se asuste. Quiero que sea una persona que no tenga miedo al futuro. Es un anillo de prueba», explicó.

Fue entonces cuando conoció a Fabio, un soltero sevillano de 34 años que se presentó afirmando ser un fanático de Rocky Balboa y del gimnasio. «Las camisas me las tengo que comprar elásticas porque no me entra el brazo», comentó. El primer encuentro entre ambos fue bastante positivo, pero al ver el anillo de Malú la tensión se apoderó del ambiente.

«Esta chica quiere llevarme ya al altar», comentaba el sevillano pálido. «A mí el compromiso no me asusta», agregó a pesar de ello. Pero, si hay algo que preocupó al soltero respecto a su cita fue su estatura. «Me saca dos cabezas», aseguraba. Ella, por su parte, no se quedó atrás. «Necesita una talla más de camisa», dijo.

Malú en First Dates: «No se ha enterado de que estaba hablando con mi enamorado por el móvil»

En la mesa la pareja se fue poniendo al día para conocerse mejor y descubrir qué gustos compartían en común y cuáles no. Una conversación donde poco tardaron en surgir las diferencias entre ellos. De hecho, uno de ellos fue el compromiso matrimonial. Mientras él se mostraba reacio a pasar por el altar, ella le explicaba que era una mujer de tradiciones y que le gustaría vestirse de blanco.

Pero, la media naranja de Malú no estaba tan lejos de ella. Su chico ideal no se encontraba hablando con ella en First Dates, pero si lo estaba haciendo por el chat del móvil. «He venido con intención de conocer una persona que me llamase la atención, pero como no ha fluido nada me he dado cuenta de que estoy enamorada. No se ha enterado de que estaba hablando con mi enamorado por el móvil», dijo en uno de los totales del programa.

Una confesión que pilló al equipo de Cuatro por sorpresa y con la que la joven revelaba que no era una mujer soltera. En el reservado, la pareja intentó avivar la cita, pero ni eso ayudó. Por ello, en la decisión final, Malú y Fabio estuvieron de acuerdo en zanjar el encuentro por lo sano y darse un mutuo «no».