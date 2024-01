Carlos Sobera, impactado con el requisito de una comensal en ‘First Dates’: «Que los tenga depilados»

First Dates sigue amenizando las noches de los espectadores de Cuatro. Recientemente, el programa de citas presentado por Carlos Sobera presentó al público citas tan peculiares como la formada por Estefanía y Rubén, dos jóvenes con las ideas muy claras.

La primera en llegar al restaurante del amor fue la soltera, quien no dudó en mostrar su admiración por el comunicador. «Eres el caballero de oro de España por tu carrera, muy larga y muy bonita», le dijo. Un encuentro donde habló un poco de cómo es su carácter y qué tipo de chico anda buscando.

January 23, 2024

«Donde voy siempre destaco, muchas veces para bien, y otras para mal. Alguna vez me han intentado pegar por mi forma de hablar y porque me gusta el debate», explicó. «Sé que mi forma de ser no encaja en muchas personas», añadió.

Asimismo, Estefanía le explicó a Carlos Sobera que era camarera, pero que también canta. «He empezado cantando jazz y me gustaría dedicarme a ello profesionalmente», confesó ante la atenta mirada del presentador. Fue entonces cuando el comunicador de Mediaset España le hizo la pregunta del millón.

«¿Cómo te tienen que conquistar los chicos?», le preguntó. «Que sea un hombre muy limpio y, sobre todo, en el momento de la intimidad, para mí, un tío se tiene que depilar los huevos sí o sí», respondió. Una serie de requisitos con los que dejó sin palabras al vasco. «Cuando vas con un tío y te encuentras ahí con toda la selva amazónica, eso es un bajón tremendo. Yo tengo mis rasgos amazónicos, pero no quiero más Amazonas en mi vida», explicó.

January 24, 2024

Su cita con Rubén, un riojano al que le gusta cuidarse

«Me considero una persona bastante segura de sí misma porque creo que tengo buena planta, a veces, incluso, trabajo de portero…», comentó el soltero en su presentación. «Me depilo más en verano que en invierno y me gusta que las personas a las que conozco y con las que pueda tener alguna relación sexual, vayan también bien depiladas», señaló.

El primer encuentro entre ambos comensales fue bastante fructífero, pues Estefanía quedó encantada con el chico. Rubén, por su parte, tuvo ciertas dudas. «Tiene una cara muy bonita, una sonrisa de oreja a oreja que luce constantemente, pero creo que es un poco bajita para mí», señaló.

Respecto al amor del pasado, el riojano le afirmó que había tenido dos relaciones de convivencia y que ambas terminaron por la falta de libertad. Ante ello, la soltera le explicó que había tenido una relación hace muchos años y una pseudo relación que acabó con su autoestima.

Al concluir la velada, y tras animarse a cantar una canción de Marilyn Monroe para Rubén, la joven lo tuvo claro. «Me gustaría conocerle más», admitió. Él, por su parte, coincidió con ella. «Me ha gustado mucho estar con ella», señaló. Palabras con las que dejaron la puerta abierta a una segunda cita juntos.