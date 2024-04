Los estropajos son esenciales para una limpieza profunda en la cocina. Los usamos para fregar platos, las encimeras y básicamente cualquier superficie sucia que necesite un fregado. El problema es que pueden albergar hasta 45.000 millones de microbios por cm2, y eso hace que, pasados los días, resulten más un foco de microorganismos que una solución de limpieza. Cómo y cuándo cambiar el estropajo de la cocina, te lo contamos.

Los microbiólogos insisten en que los estropajos son un caldo de cultivo para las bacterias, y si bien las recomendaciones de comprar uno nuevo cada semana podrían parecer un poco exageradas, lo cierto es que debes preocuparte por su mantenimiento mientras los estás usando.

Todo ello evitará que tengas que comprar estropajos nuevos de forma seguida y, de paso, probablemente reducirá las probabilidades de que alguien de tu familia acabe enfermo por la presencia de microbios.

Cuándo cambiar el estropajo de la cocina

¿Cuántas bacterias viven en tales utensilios de limpieza?

Probablemente el dato de 45.000 millones de microbios por centímetro cuadrado en tu estropajo te haya sorprendido, pero el portal de investigaciones DIVA, junto con otros, confirman esa cantidad de microorganismos en nuestros estropajos.

Otros informes informan que, por estropajo, podemos encontrar aproximadamente 350 tipos de bacterias viviendo en la cocina. No es difícil imaginar que, con esa diversidad de bacterias, nuestra salud está en riesgo.

A eso hay que sumarle que las condiciones son ideales para su desarrollo, ya que la cocina suele ser un ambiente húmedo; y el agua caliente con la que limpiamos los estropajos no hace más que favorecer la multiplicación de los microbios. Es el entorno perfecto para que crezcan y puedan desarrollarse.

El peligro de las bacterias de los estropajos

Un artículo publicado por la Universidad de Arizona en el año 2014 halló que las cocinas y los estropajos albergaban incluso más bacterias que los baños. Únicamente puede evitarse esto si tenemos un jabón para platos antibacteriano, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no recurrimos a ellos.

Por supuesto, la mayoría de estas bacterias no son patógenas. Pero si pudiéramos evitar entrar en contacto con ellas, deberíamos hacerlo.

¿Cuál es la mejor forma de desinfectar el estropajo?

El consejo de los profesionales es que desinfectes el estropajo sumergiéndolo en una solución de lejía diluida. Si puedes, incluso pon el agua a hervir. Evidentemente este modo de limpiarlo o desinfectarlo no hará que se vayan todos los microbios, pero sí eliminará una gran cantidad de microorganismos.

Aparentemente, esta sugerencia de desinfección logra que hasta un 99% de las bacterias desaparezcan. Así que deberías sumergirlo en lejía diluida a diario.

¿Puedes desinfectar el estropajo de la cocina en el microondas o en el lavavajillas?

Algunas personas tienen esta costumbre, pero esos deberían saber que, en opinión de los expertos, el calor del lavavajillas no es suficiente para eliminar los microorganismos presentes en los estropajos.

Por el contrario, el calor del microondas sí es efectivo para que las bacterias desaparezcan casi por completo. Sólo tienes que meter el estropajo de la cocina en el microondas y programar un ciclo corto, de un par de minutos, a una temperatura elevada.

Eso sí, lo más conveniente si vas a hacerlo de esa manera es sumergir el estropajo en agua unos segundos antes de introducirlo en el microondas.

¿Cuándo comprar y cambiar el estropajo para la cocina?

Todo lo anterior conseguirá prolongar la vida útil de tu estropajo, pero ni sueñes con tenerlo en la cocina varias semanas o meses. Deberías sustituirlo al menos una vez al mes. Esto, suponiendo que vivas sólo y que no haya niños en la casa.

Pero si tu familia es numerosa y hay niños que pasan una parte importante del día en la cocina, deberías sustituir el estropajo una vez cada dos o tres semanas. Eso les mantendrá a salvo de la potencial acción microbiana. Ahora bien, si no has estado limpiando y desinfectando el estropajo, o no tienes tiempo para ello, mejor que compres uno nuevo todas las semanas y listo.

Esto también depende de la calidad de cada estropajo. Si no es de una gran calidad es mejor que entonces lo vayas renovando porque te va a durar poco y es que te ha costado menos por algo. Mientras que si es de una fibra especializada está claro que te durará mucho más, por lo que entonces no hace falta cambiarlo cada semana siempre según cada uso.

¿Cómo saber cuándo debes tirar el estropajo de la cocina?

Por lo general, si notas que ya no limpia como antes, o que su textura ha cambiado y está viscoso al tacto, es momento de tirarlo a la basura y comprar otro.

Verás que en el mercado hay muchos tipos, materiales y precios, así que no te quedes con el más barato de todo, y no hace falta comprar el último modelo de material top.