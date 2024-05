Adrián Vázquez y Eva Poptcheva, eurodiputados de Ciudadanos, irán en la lista del PP para las europeas

Adrián Vázquez, que dimitió como líder de Ciudadanos en marzo al fracasar la negociación con el PP para las elecciones catalanas y europea, y Eva Poptcheva, también eurodiputada naranja en esta legislatura, formarán parte de la lista del partido de Alberto Núñez Feijóo a la Eurócamara, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas. Las elecciones se celebran el próximo 9 de junio. Vázquez ha venido negociando con el PP su integración como independiente, con el propósito de mantener nexo con el grupo de los liberales europeos, al que ha pertenecido en estos años. Por su parte, Eva Poptcheva es próxima al profesor Luis Garicano, el que fuera gurú económico de Ciudadanos en la etapa de Albert Rivera, jefe de la delegación naranja en Bruselas entonces, y ahora colaborador de Feijóo en la fundación Reformismo21, vinculada al PP

Según fuentes del Partido Popular, Feijóo ya tiene configurada la lista para los comicios europeos del 9 de junio, de circunscripción única (en toda España), pero no la ha hecho ya pública por la «situación actual», esto es, por la crisis de los últimos días en la Presidencia del Gobierno, con la farsa de Pedro Sánchez y su amago de dimisión. Está por ver quién será el cabeza de lista de la candidatura popular, si bien la actual portavoz del PP en la Eurocámara y ex ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, es la mejor situada. Además, ejerce ahora mismo como jefa de campaña de los populares en las elecciones de Cataluña del próximo 12 de mayo. Junto al de Montserrat, también ha circulado por la dirección del PP el nombre de su secretaria general, Cuca Gamarra.

Muy activos en Bruselas

El pasado 22 de marzo, Adrián Vázquez publicó una misiva en redes sociales con los motivos de su marcha de Ciudadanos. «Los catalanes y el conjunto de los españoles merecían construir una alternativa constitucionalista fuerte y amplia. El momento es gravísimo y por eso lo hemos intentado hasta el final. Lamentablemente, no ha sido posible. Muchas gracias a tantos por tanto. Ha sido un honor», escribió. «Las negociaciones para poder alcanzar un acuerdo con el que lograr sumar en un frente común para ofrecer una alternativa fuerte y esperanzadora a la ciudadanía y, por consiguiente, a todos los españoles, finalmente no han fructificado», lamentó.

«Al no haber logrado culminar el objetivo por el que iniciamos esta búsqueda de acuerdo tras el mandato de la Ejecutiva de mi partido, y dado que ni puedo ofrecer mi compromiso a una causa en la que no creo ni quiero ser un obstáculo para mis compañeros, he decidido dar un paso a un lado y poner mi cargo de secretario general a disposición del partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante», señaló Vázquez. El ex dirigente de Cs, bien visto en los pasillos de Bruselas y muy combativo ante el prófugo Carles Puigdemont, se encontró con el rechazo de Carlos Carrizosa, candidato de Cs a la Generalitat al 12M, a la hora de explorar una estrategia común con el PP.

Por su parte, Eva Poptcheva publicó el pasado jueves también en redes sociales un escrito en el que reveló que había comunicado a la dirección de Ciudadanos que dejaba la Secretaría de Programas y «el resto de cargos orgánicos». «Ha sido un honor. Le estoy muy agradecida a Adrián Vázquez por su confianza. Le doy las gracias también al resto de compañeros del partido, especialmente a Carlos Pérez-Nievas y a Jordi Cañas, y a los afiliados por su enorme apoyo. Vosotros me habéis inspirado a trabajar con tanta ilusión y esfuerzo», manifestó.

Además, recordó que «hace poco más de un año» que asumió la Secretaría de Programas de Ciudadanos y que «junto a un equipo de enorme talento humano, afrontamos las elecciones municipales y autonómicas de 2023». «Lo hicimos -prosiguió- con espíritu renovado y el máximo compromiso por contribuir a España a través de políticas públicas valientes y eficaces». «Sin duda, ha sido un año lleno de retos y superación. Pero, sobre todo, ha sido un año de trabajo duro e infinita dedicación al lado de los mejores compañeros posibles», agregó.

Poptcheva, búlgara de nacimiento y funcionaria del Parlamento europeo, recibió el acta de eurodiputada de Ciudadanos en septiembre de 2022 en sustitución precisamente de Luis Garicano. Experta en derecho de la Unión Europea, se licenció en Derecho por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo en Alemania y es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desempeñado su carrera profesional como abogada en bufetes en España y Alemania, antes de incorporarse al Parlamento Europeo. También es autora del libro Multilevel Citizenship: The Right to Consular Protection of EU Citizens Abroad, así como de distintas publicaciones académicas.