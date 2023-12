Adrián Vázquez (Cs): «Europa ha encendido todas las alarmas sobre Sánchez»

«Europa ha encendido todas las alarmas sobre Sánchez». Lo afirma Adrián Vázquez, eurodiputado y secretario general de Ciudadanos, en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO. Vázquez asegura que, en los últimos meses, «el prestigio de Sánchez en Europa está cayendo a pasos agigantados». Cree Adrián Vázquez que Sánchez ha buscado su investidura a cualquier precio para optar el año que viene a un puesto europeo tras las euroelecciones de junio. La amnistía e Israel le están destrozando la imagen «entre sus propios compañeros socialistas de otros países con los que hablo y Sánchez teme su reacción».

Adrián Vázquez ve en Sánchez a un personaje «desbocado, que ha perdido el oremus y sin límites morales», capaz de generar un conflicto con Israel por sus pactos con Sumar y cuya ambición personal pone en riesgo nuestro Estado de Derecho y los fondos europeos. «Sería dramático para España», señala. Que la amnistía deje sin investigar la conexión de Rusia con el procés «es una de las cosas que más preocupa en Europa».

Sánchez comparece ante el Parlamento Europeo el día 13. Dice Adrián Vázquez que «ese día le preguntarán por la amnistía los jefes de todos los grupos de los 27 países y tendrá que aguantar que Puigdemont le pregunte por su pacto». España, con Pedro Sánchez, ha entrado -recuerda el eurodiputado de Ciudadanos integrado en los liberales de Renew- en el selecto grupo de tres países sobre los que la UE ha puesto la lupa por vulnerar el Estado de Derecho: Polonia, Hungría y Rumanía.

Pregunta.- ¿De qué sirvió el debate sobre la amnistía en el Parlamento Europeo?

Respuesta.- Supone un antes y un después de España en la UE. Sólo hay cuatro países que han tenido que someterse a un debate tan grave sobre la salud democrática de un Estado miembro: Polonia, Hungría, Rumanía y, ahora, España. Se han encendido todas las alarmas en Bruselas. Si Sánchez decide bunkerizarse, ir como un caballo, no mirar a los lados y tirar para adelante, habrá muchos más debates.

P.- ¿Podemos confiar en Europa? ¿Le gustó el discurso de Reynders?

R.- La amnistía es, por ahora, una proposición de ley en el registro del Congreso. Europa no puede venir ahora y decir «Sánchez es un dictador y le quitamos». Esto no funciona así. A Sánchez sólo le quitarán las urnas. Europa puede vigilar en qué queda la ley con las enmiendas y el lawfare, que es más bien el PSOEfare para fiscalizar a los jueces y que es una aberración democrática. Europa podrá, primero, abrir procesos de infracción y llevarnos al Tribunal Europeo de Luxemburgo. Y, si [Sánchez] no cambia, nos podrían congelar los fondos.

P.- ¿La ley de Amnistía pone en riesgo los fondos europeos?

R.- Si se aprueba y se aplica y la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia de la UE consideran que solivianta el Estado de Derecho, sí. Hungría tiene los fondos congelados desde hace meses en aplicación del artículo siete de los tratados. Cortar el grifo del dinero para España sería dramático.

P.- ¿Cree que Sánchez llegará a aprobar y aplicar la ley o ya ha conseguido la investidura y puede hacer cualquier cosa?

R.- Europa ha actuado deprisa para el punto en el que estamos. Sé que la Comisión tiene muchas preguntas sólo con el texto de propuesta.

P.- Es decir, que sólo con la proposición de ley, el Consejo ya tiene muchas dudas.

R.- Sí. Sánchez tiene miedo de la reacción de Europa y, sobre todo, de sus compañeros socialistas europeos, que ya empiezan a dudar. En el debate del otro día no consiguieron ni siquiera a tres eurodiputados socialistas de otros países que subieran a la tribuna. He hablado con muchos de ellos. Tienen muchas dudas.

P.- ¿Entiende Europa que Bolaños acumule los tres poderes del Estado en un ministerio?

R.- A Bolaños ya lo conocen porque está detrás de todo esto, fue el interlocutor ante la Comisión cuando la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial y escribió esa respuesta fuera de lugar a Reynders. Veremos dónde acaba Bolaños. Tiene cara de fusible. Tiene hasta el 7 de diciembre para comparecer ante la Comisión de Asuntos Jurídicos. Intenta escaparse para no responder sobre la amnistía.

P.- ¿España va camino de Polonia, Hungría o Rumanía?

R.- Todavía no, pero ha empezado igual que Polonia. El caso español se parece más a Rumanía por una ley [de un gobierno socialista] que amnistiaba a corruptos. Tras tres debates, una resolución del Parlamento Europeo y una visita del presidente de la Comisión [Juncker], se paró la ley.

P.- ¿El prestigio de Sánchez ha caído en Europa?

R.- Está cayendo mucho. Tenía buen nombre junto a Antonio Costa, de Portugal. Ahora empiezan a ver lo que es Sánchez. Se le empieza a caer la careta. Todos en Bruselas saben que lo hace por siete votos y una motivación exclusivamente personal, como Nadia Calviño y su candidatura a la presidencia del BEI. Todos saben que esto es una huida hacia adelante. Sánchez ha perdido en tres meses casi todo su capital político.

P.- El 9 de junio hay elecciones europeas y luego se deciden todos los cargos importantes. ¿Quería la investidura sólo para posicionarse en Europa?

R.- Lo que piensa Sánchez sólo lo sabe Sánchez, aunque todo indica que sí. Pero va a llegar a junio sin reputación alguna con la que aspirar a un gran puesto porque va perdiéndola a pasos agigantados. En el debate del 13 de diciembre, los jefes de todos los grupos de 27 naciones van a preguntarle por la amnistía. Sánchez es un irresponsable que ha perdido el oremus. Puigdemont no intervino el otro día. Intervino Comín, su compañero en fuga, que, delante de Reynders, señaló a jueces sin ningún tapujo. Sánchez tendrá que aguantar a Puigdemont preguntándole si cumple o no el acuerdo. Puigdemont es el ministro sin cartera de Sánchez.

P.- Vaya papelón el de la socialista Iratxe García. ¿Le queda dignidad?

R.- Ella peleó mucho para que no entregaran el acta de eurodiputado a los fugados. Cuando la vi sentada con Puigdemont sentí tristeza. Dio pena verla en el debate defendiendo algo que hace tres meses decía que era una abominación democrática.

Crisis con Israel

P.- ¿Qué le parece la que ha liado Sánchez con Israel?

R.- Que no sabe dónde está. La política exterior es competencia nacional, pero la Unión Europea intenta tener una sola voz, la de Borrell, que ha mantenido una posición muy cuerda y alineada con las distintas visiones que hay en los 27. No todos los Estados piensan lo mismo. Pero llega Sánchez y aprovecha una visita con el primer ministro de Bélgica, al que ha metido en un lío, para provocar un conflicto diplomático. Y sin pasar por el Congreso de los Diputados para pactar una posición común, cosa que nunca hace este señor. Ha generado un conflicto diplomático en Israel y en Bruselas. Él es el presidente de turno de la UE y no todos los países piensan lo que él ha dicho. La mayoría piensa radicalmente lo contrario. Sólo seis o siete pueden pensar lo mismo. Ha generado un conflicto diplomático tremendo sólo por su acuerdo con Sumar.

P.- ¿Tenemos un Gobierno antisemita?

R.- Tenemos alguna ministra [Sira Rego] que yo no diría que es antisemita, pero que no es muy pro [Israel]…

P.- …Y que justificó las barbaridades de Hamás el 7 de octubre.

R.- Sí. Sira Rego, eurodiputada hasta hace poco, ha justificado aquellas barbaridades. Es terrible.

P.- ¿El Gobierno es una jaula de grillos?

R.- Sí. Y a Sánchez, huyendo hacia adelante, no le quedaba otra cosa que echarse en los brazos de Puigdemont y darle todo lo que pidiera. Ya ha superado todos los límites éticos y morales. No tiene ningún tipo de límite. Los de Sumar le dicen que vaya a decir barbaridades a Israel y va. Y mete en un brete al primer ministro belga, a España y a Europa. Sánchez está desbocado.

P.- ¿Ya no tiene límites morales si alguna vez los tuvo?

R.- Parece que no. La Ley de Amnistía no es una Ley de Amnistía. Es una ley de impunidad que rompe la igualdad entre españoles y permite que haya una casta de intocables que han contravenido el orden constitucional, malversado fondos y preparado, tal vez, acciones terroristas que intentan impedir que se investiguen. Le ha dado todo a gente que ha dividido a familias, a la sociedad catalana y ahora a la sociedad española. Sánchez es una persona que sólo piensa en sí mismo.

La conexión rusa

P.- ¿Preocupa en Europa que, con la Ley de Amnistía, no pueda investigarse la conexión de Rusia del procés?

R.- Es uno de los elementos que más preocupa a la Comisión. Preocupa muchísimo la conexión rusa. La mitad de nuestra Unión son países del este que saben cómo se las gastan los rusos. Es una de las cosas que más nos preguntan. Una de sus mayores preocupaciones es que no se pueda seguir investigando las conexiones de Rusia con el independentismo catalán. Es una injerencia absoluta para desestabilizar a una de las principales democracias europeas.