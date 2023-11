Israel a Pedro Sánchez tras ser felicitado por Hamás: «Nunca olvidaremos quién estuvo de nuestro lado»

Israel, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, ha lanzado una dura advertencia a Pedro Sánchez. Tras la felicitación de Hamás a Sánchez y al Gobierno español por su postura sobre la guerra en Gaza, Tel Aviv ha querido dejar clara su postura con respecto a las palabras de Sánchez en su visita a Israel :»No olvidaremos quién estuvo a nuestro lado».

Las relaciones entre España e Israel pasan por su peor momento en décadas. Pedro Sánchez, en su visita al país y a los territorios palestinos, desairó al Gobierno de Benjamin Netanyahu, pidiendo que no masacrara a la población civil palestina. Además, se mostró dispuesto a reconocer al Estado palestino.

La posición española fue aplaudida inmediatamente por los terroristas de Hamás, que provocaron una matanza de civiles y capturaron a cientos de rehenes israelíes.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha llamado a consultas a la embajadora española para pedir explicaciones, respondió este sábado tras conocerse la reacción positiva de Hamás a las declaraciones de Sánchez y del primer ministro Belga.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, escribió en su cuenta oficial de X: «La felicitación de la organización terrorista Hamás a los primeros ministros de España y de Bélgica son vergonzosas e indecorosas», comenzaba el texto, escrito en inglés y hebreo.

Cohen lanzó, a continuación, una dura advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la que debe tomar nota: «Nunca olvidaremos quién estuvo con nosotros en estos momentos y quién alentó a una organización terrorista asesina que mantiene a más de 200 rehenes», concluía el mensaje.

The terror organization Hamas’s congratulations to the prime ministers of Spain and Belgium are shameful and disgraceful.

We will not forget who stands with us in these times and who supports a murderous terrorist organization that holds over 200 hostages. https://t.co/n5wNsgJTy2

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 25, 2023