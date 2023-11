Los terroristas de Hamás han liberado a otros 13 rehenes israelíes y cuatro extranjeros con seis horas de retraso después de que el grupo terrorista aplazase el intercambio, fijado para este sábado a las 15:00 horas (hora en España). La decisión del aplazamiento se produjo tras considerar que Israel había roto el acuerdo al no permitir la entrada de camiones con ayuda humanitaria y estar en desacuerdo con el orden de liberación de los presos palestinos por parte de Israel. Unas aseveraciones desmentidas por Israel, que ha asegurado que ha facilitado la entrada de 200 camiones en la Franja de Gaza, tal y como exige el acuerdo. Mientras, el enlace militar de Cogat de Israel con los palestinos ha anunciado anteriormente que 50 de esos camiones han llegado al norte de Gaza.

Hacia las 22:00 horas (hora en España), el grupo terrorista de Hamás ha anunciado que ha entregado 20 rehenes -13 israelíes y cuatro extranjeros-, como se ha indicado anteriormente, a la Cruz Roja.

The 13 Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Sharon Avigdori and her daughter Noam, siblings Alma and Noam Or, Hila Rotem, Emily Hand, Shiri Weiss and her daughter Noga, Adi Shoham and children Yahel and Naveh, Maya Regev, and Shoshan Haran. pic.twitter.com/GUxQ0E7KDp

