Los terroristas de Hamás retrasan la liberación de 13 rehenes israelíes prevista para hoy

Los terroristas de Hamás han anunciado este sábado por la tarde el retraso de la liberación de 13 rehenes israelíes, prevista en un principio para hoy a las 17:00 horas en España. El líder terrorista de Hamás Ismail Haniyeh ha indicado que Israel ha violado los términos del alto el fuego temporal en una declaración realizada horas antes que debiera completarse la segunda jornada de intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos en un formato 1:3. Un acuerdo de cuatro días, tras la mediación de Qatar y Egipto, que ha empezado el viernes, como se puede ver en el vídeo, cuando se intercambiaron 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino secuestrados por Hamás, por 39 presos palestinos.

Hamás ha justificado para retrasar la entrega de rehenes israelíes que Tel Aviv no ha seguido las cláusulas relativas a la entrada de camiones de ayuda humanitaria en Gaza, especialmente en lo que se refiere a la distribución de ayuda en el norte de la Franja de Gaza, donde los combates han sido más intensos. Unas reclamaciones disputadas por Israel, que ha asegurado que ha permitido la entrada de 200 camiones en la Franja, tal y como exige el acuerdo. Mientras, el enlace militar de Cogat de Israel con los palestinos ha anunciado anteriormente que 50 de esos camiones han llegado al norte de Gaza.

Today, the UN is delivering over 50 trucks containing humanitarian aid (food, water, shelter and medical supplies) to the northern Gaza Strip and to shelters that have not yet been evacuated.

The aid is delivered through the evacuation corridor in coordination with Israel. pic.twitter.com/mjTtxspiwp

