El grupo terrorista Hezbolá se suma a la tregua de cuatro días pactada entre Israel y Hamás. Según ha informado Hasán Nasralá, líder del grupo Hezbolá, durante los cuatro días que durará este alto al fuego, también pararán los ataques por su parte, siempre y cuando el Ejército israelí no lleve a cabo lanzamientos contra el sur de Líbano.

«Nos sumamos a la tregua decretada en Gaza a condición de que Israel no ataque el sur de Líbano», ha dicho una portavoz del grupo en declaraciones al diario libanés L’Orient-Le Jour. «Si lo hace, ciertamente no vamos a quedarnos de brazos cruzados», ha manifestado, aunque por el momento las autoridades israelíes no se han pronunciado.

Según informan los medios libaneses, la zona sur del país -que lleva semanas recibiendo ataque- atraviesa un periodo de calma que coincide con la entrada en vigor a las 07:00 (hora local) de la tregua pactada por Israel y Hamás en la Franja de Gaza, a cambio de la liberación de 50 personas secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás.

El español Aroldo Lázaro, comandante de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) se ha mostrado preocupado por la «intensificación de los intercambios de disparos en la Línea Azul» en las últimas semanas, lamentando el gran número de muertes causadas y de daños «significativos».

Israel inicia el proceso de liberación

Las autoridades de Israel han iniciado este viernes procedimientos para la excarcelación de un primer grupo de 39 palestinos presos tras el inicio de la tregua de cuatro días pactada con Hamás -que incluirá la liberación de 50 personas secuestradas durante los terribles ataques perpetrados por el grupo el 7 de octubre-.

Según las informaciones recogidas por el diario israelí Haaretz, un total de 24 mujeres y 15 hombres palestinos han salido ya de las prisiones de Damon y Megiddo de cara a su traslado a la cárcel de Ofer, desde donde serán finalmente excarcelados dos horas después de la llegada a territorio israelí del primer grupo de trece rehenes liberados por Hamás, proceso que arrancará a las 16:00 horas (hora local).

El Ejército israelí ha explicado que ha recibido la lista con los nombres de las personas que serán liberadas, tras lo que notificará a las familias de los rehenes si sus seres queridos están incluidos en el grupo.

Los rehenes serán recibidos por las autoridades israelíes «cerca de la frontera» tras salir de Gaza a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, tras lo que serán trasladados a la base aérea de Hatzerim, en el sur de Israel. Asimismo, ha confirmado el establecimiento de «puntos de recepción» donde los liberados serán sometidos a pruebas médicas, tras lo que serán trasladados a hospitales de cara a reunirse con sus familias.