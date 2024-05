Los sindicatos y el Gobierno convierten el 1 de mayo en un culto a Sánchez con ataques a medios y jueces

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO) y el Gobierno socialcomunista han convertido la manifestación del 1 de mayo (Día del Trabajador) en un acto de exaltación a Pedro Sánchez tras su última farsa y han lanzado ataques a la Justicia y a la prensa. Todo en línea con la estrategia impulsada por el jefe del Ejecutivo después de cinco días de reflexión la semana pasada -con amago de dimisión- a raíz de una investigación judicial que afecta a su mujer por decisiones del Consejo de Ministros en las que él no se inhibió.

En declaraciones a los medios, junto a los líderes sindicales de UGT y CCOO, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el Gobierno va «a desenmascarar todo que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación de los gobiernos progresistas desde el primer día».

«Una realidad aparente -ha proseguido- que nada tiene que ver con lo que piensan los ciudadanos y que es la máquina del fango que intenta que no hablemos de los problemas de los ciudadanos», ha declarado Montero, agitando a la izquierda a movilizarse y salir a la calle para «defender la democracia».

«Hay que respetar el resultado de las urnas y cuando las urnas dicen ‘queremos un Gobierno progresista’, todo el mundo tiene que respetar ese Gobierno que surge de la voluntad del pueblo», ha enfatizado la vicepresidenta, llamando a «humanizar la política» porque «no se puede tener como proyecto de la oposición la deshumanización del rival, la aniquilación del que no piensa como uno», ha sentenciado.

Justo antes de estos ataques de Montero a la prensa crítica con el Ejecutivo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha cargado contra los «intoxicadores profesionales». Sordo ha declarado que la «agenda social es perfectamente compatible con la agenda de profundización democrática».

«Lo voy a decir por derecho, la Justicia es ante todo un servicio público de la ciudadanía y el Poder Judicial es un poder del Estado, y por tanto, se tiene que resolver la renovación del Poder Judicial en términos democráticos. El Consejo General del Poder Judicial no es una asociación de petanca y a renovación del Poder Judicial no puede corresponder en exclusiva a los jueces. Tiene que corresponder a las fuerzas y a la expresión democrática que tiene nuestro país. Y no puede responder a intereses corporativos», ha enfatizado Sordo en su andanada contra los jueces y en contra de la postura de la Unión Europea.

«Hay que reformar la Justicia, el tercer poder del Estado, que tiene que estar plenamente alineado con las mayorías democráticas de nuestro país y hay que limitar la utilización absolutamente nauseabunda de la mentira, la calumnia y la insidia que ha tomado cuerpo en nuestro país en la última década», ha añadido Sordo contra la prensa incómoda para sus intereses.

«Lo que está pasando no viene de antes de ayer, viene de lejos, y no se puede utilizar la insidia y la calumnia para tratar de condicionar y cuestionar la legitimidad democrática de las elecciones políticas en España», ha aseverado.

«Intoxicadores»

«Esto no va de cuestionar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de información, todo lo contrario, esto va de discernir el trigo de la paja, va de discernir a los verdaderos profesionales de la información de los intoxicadores profesionales», ha apostillado el secretario general de Comisiones Obreras, muy próximo a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), presente también a su lado en el acto de este 1 de mayo.

En la misma línea, y en contra de que sean los jueces quienes elijan a los jueces, como defienden la Unión Europea y la oposición en España, esto es, PP y Vox, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que si bien «los ingenieros eligen a los ingenieros en este país, los periodistas elegís a los periodistas, y los médicos eligen a los médicos para sus colegios profesionales, cuando la elección es para algo que nos compete a todos, la elección la tiene que hacer la soberanía popular, que reside en las Cortes Generales. Nadie puede hurtar a las Cortes Generales que decidan sobre las cosas que nos afectan a todos», ha sostenido.

El Gobierno de Sánchez ya trabaja en un asalto al Poder Judicial mediante una rebaja de las mayorías para la elección de los vocales del CGPJ y una entrega del peso de la instrucción penal a los fiscales, que dependen del Gobierno, en lugar de los jueces.

Los sindicatos UGT y CCOO, que participaron el pasado domingo en acto de apoyo a Sánchez junto a artistas del sindicato de la ceja, han salido a las calles este miércoles 1 de mayo en decenas de ciudades bajo el lema Por el pleno empleo: menor jornada, mejores salarios.

«Farolillo rojo»

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha emplazado al Gobierno en el Día del Trabajo a realizar las «reformas necesarias» para que España deje de ser el «farolillo rojo» del empleo,

«Desde el PP felicitamos al conjunto de los trabajadores y expresamos nuestro agradecimiento a la patronal y los sindicatos por el trabajo que hacen desde el diálogo social para mejorar las condiciones de todos», ha declarado Bravo.

«Manifestamos nuestro compromiso con las reformas necesarias para mejorar las condiciones laborales, reducir la precariedad y abandonar el farillo rojo del desempleo en Europa», ha insistido Bravo, llamando a «dotar a todos de oportunidades laborales». «Es necesario el empleo, porque a través de él construimos las políticas públicas y sociales», ha aseverado.