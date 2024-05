Nadal abre la puerta al optimismo tras Madrid: «Aún no he terminado mi camino»

La noche en Madrid y en la Caja Mágica finalizó pasadas las 1:30 horas de la madrugada, con la rueda de prensa que ponía el punto y final a la noche de despedida de Rafael Nadal del Mutua Madrid Open. Junto con un trofeo, expuesto por parte de la organización, el tenista balear comparecía bajo el aplauso de los presentes para reconocer el apoyo de la afición y asegurar que la semana en el torneo ha sido, en todos los sentidos, también en el tenístico, muy positiva.

Asimismo, Nadal confirmó también que tiene pensado, si no hay ningún imprevisto, jugar el Masters 1000 de Roma y después de ello decidir sobre su participación en Roland Garros. Cuatro partidos después, incluyendo una derrota ante Lehecka, al que le reconoció su gran partido, el tenista español se marcha mejor de lo que vino de una Madrid que ya no le volverá ver disputar como profesional salvo inesperado cambio de rumbo. Pese a todo, dejó una importante reflexión. «No he terminado aún mi camino».

Lo vivido en el Estadio Manolo Santana dio para un nuevo agradecimiento de Rafa Nadal, siempre un ejemplo en este aspecto para con el público. «Ha sido una noche emocionante, ellos nunca me han fallado, la gente de aquí lo que me ha hecho sentir estos años es algo que se va a quedar en mí para siempre. Hace tres semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial. He podido despedirme en pista y a un nivel decente. Significa mucho para mí haber jugado aquí», analizó Nadal, que no quiso zanjar su aventura en suelo español. «No sé si va a ser la última vez que juegue en España, no sé si puede haber otra opción, es algo que no me he planteado, pero es muy probable que sea así. Si es así, es un gran recuerdo y una gran noche».

Donde sí despertó el optimismo de los presentes Rafael Nadal fue a la hora de reconocer que si no había roto a llorar como hicieran su hermana Maribel, su mujer Mery o sus padres, fue porque aún debe seguir centrado en su trayectoria profesional en el tenis. «Sí que me he emocionado mucho por dentro, lo que pasa es que he aguantado. No quería hacer un mar de lágrimas porque no he terminado mi camino con la raqueta en la mano. He terminado en Madrid. Ha sido una noche emocionante a más no poder, pero quizás no es el momento de dejar ir todo lo que llevo dentro a nivel de emociones o de sensaciones. Me queda camino por recorrer y no quiero soltar aún esa adrenalina», aseguraba Rafa ante los medios.

Respecto al encuentro ante Lehecka, Nadal reconoció las buenas noticias, así como la victoria de un adversario que hizo un enorme partido. «Me voy de esta semana habiendo dado pasos adelante, tendremos que ver si soy capaz de consolidar estos avances. Llegué a aquí con dudas en todos los sentidos y me voy de aquí con menos dudas. Ha sido una semana increíblemente positiva. Mi rival ha jugado a un nivel altísimo y pese a ello he estado competitivo, he tenido mis pequeñas oportunidades. Él ha estado inspirado y felicitarle por ello», comentó.

Roland Garros, en el horizonte de Nadal

Siguiendo con el duelo de despedida, en lo tenístico y en lo físico, Rafael Nadal siguió reconociendo brotes verdes, aunque también alguna molestia muscular sin gravedad aparente. «Mi primer set diría que ha sido mi mejor set desde que he vuelto a competir, lo que yo busco de actividad de piernas, de control y velocidad de la bola, es el día en el que estaba mejor posicionado en pista. Después, es verdad que muscularmente he tenido un poco de bajón, cosa lógica después del partido de ayer. Pero me voy satisfecho de esta semana en todos los sentidos».

Jugar Roland Garros aún permanece en duda y Nadal lo anunciará después del Masters 1000 de Roma, que sí jugará salvo imprevisto. «No tengo asegurado nada, lo que sí que tengo a mis espaldas es que he jugado cuatro partidos en Madrid. Aunque hoy he terminado un poco más cansado muscularmente, no es nada grave, por lo que mi cuerpo ha aguantado varias horas a un buen nivel. Lo de París lo diré después de Roma. Voy a explorar lo que puede pasar en Roma, me gustaría jugar ahí», zanjó Nadal en su adiós a Madrid.