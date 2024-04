Madrid despide a un ídolo: el emocionante homenaje a Rafa Nadal en su adiós

El día de decir adiós a Madrid llegó para Rafa Nadal en la madrugada del miércoles 1 de mayo de 2024, después de caer derrotado en un duro partido ante Jiri Lehecka, quien quedará para la historia como el último verdugo de Nadal en el Mutua Madrid Open, una de las competiciones en las que más se ha respetado, animado y querido al mejor tenista español de todos los tiempos. La organización del torneo ya había avisado que no dejarían que Rafael Nadal se marchara como uno más y le tenían preparado un emotivo homenaje de despedida, a la altura de su leyenda.

Segundos después de que Nadal saludara a Lehecka, comenzó una emocionante despedida, pasada la medianoche, con varias lonas desplegadas del techo de la Caja Mágica, con los cinco títulos de Rafael en la capital de España, en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017. También, un emotivo vídeo con los mejores momentos del tenista hizo romper en lágrimas a gran parte del Estadio Manolo Santana, entre ellos su mujer, Mery Perelló, y su hermana, Maribel Nadal.

Nadal, visiblemente emocionado aunque imperturbable en su rostro, no pudo si no agradecer al público por todo su apoyo de todos estos años. «Era una broma, que el año que viene vuelvo», dijo entre risas Rafael. «Algunas imágenes parecen de otra vida, hemos vivido tanto que sólo puedo agradecer a todos. Aunque el viaje aún no ha terminado sí que va a ser la última vez que voy a jugar en Madrid», confirmaba Nadal.

«Las emociones que me llevo de esta pista, de jugar en Madrid, enfrente del público español, será algo que se quedará conmigo para siempre. He tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby, mi trabajo y hacerlo de manera destacado. Me siento super afortunado de la vida por todo lo que he vivido, no puedo pedir nada más, espero que de alguna manera haya podido ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Los títulos son muy emocionantes, el deporte genera ilusión y emoción y espero haber generado esa ilusión y emoción en todos vosotros», prosiguió Rafa Nadal, muy agradecido con la organización del torneo por, a lo largo de los años, haberle hecho sentir como en casa.

Con su familia al completo llorando y el público aplaudiendo a rabiar, Nadal pronunciaba sus últimas palabras sobre el tapete del Estadio Manolo Santana, de la Caja Mágica de Madrid. «Era un día que es difícil cuando llega, pero creo que la vida y el cuerpo llevan tiempo mandándome señales, lo he podido hacer jugando en la pista que para mí era un sueño. Gracias por todo», se despedía Nadal.