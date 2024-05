Madonna, obligada a hacer frente a otra demanda por «faltar el respeto» a sus fans en varios conciertos

Madonna es considerada desde hace muchos años «la Reina del pop», aunque ya no tiene tan buena fama entre sus propios fans. Y es que ya han sido varias las denuncias que ha recibido por los asistentes de sus propios conciertos. Hace pocas semanas, un grupo de fans demandaron a la cantante de Like A Virgin y ahora, ha vuelto a suceder.

La cantante fue demandada después de que tardara dos horas en subirse al escenario en un concierto de su Celebration Tour en Nueva York el pasado mes de diciembre. Esto indignó a todos los asistentes del concierto, pero solo unos pocos se animaron a denunciar acusándola de «faltar al respeto a sus seguidores» e infringir la ley al salir al escenario dos horas más tarde de lo que tenía programado. El medio que comunicaba la noticia afirmó que «Si los demandantes y otros miembros del grupo hubieran sabido que los conciertos comenzarían después de las 22.30 horas, nunca habrían aceptado comprar las entradas».

Madonna is being sued again for late concerts. This time, fans have filed a federal class-action lawsuit in Washington, D.C. against the singer and Live Nation. Plaintiffs also allege singer kept concert uncomfortably hot on purpose & she lip-synced https://t.co/K2jUV3pfGJ

