Carragher vuelve a rabiar contra el Real Madrid: «Lo volverán a hacer…»

Jamie Carragher ha vuelto a rabiar contra el Real Madrid tras el partido de los blancos en el Allianz Arena. El ex jugador del Liverpool no podía dar crédito a como los blancos habían sacado un empate a dos contra el Bayern de Múnich, ya que para él los alemanes habían sido mejores. Terminó resignado, recordando las últimas grandes victorias de los blancos en la Copa de Europa y afirmó que «lo volverán a hacer…».

Carragher, leyenda del Liverpool, junto con Henry y Micah Richards, leyendas de Arsenal y Manchester City, analizaron el empate a dos entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid en la cadena estadounidense CBS Sports Golazo. El más afectado por el empate logrado por los blancos gracias a un doblete de Vinicius fue sin duda Carragher, que volvió a sacar su habitual antimadridismo.

«Las métricas y las estadísticas estaban a favor del Bayern. Al cuadro alemán le dolerá mentalmente porque era el mejor equipo, jugó muy bien y no ganó. Existe este miedo con el Real Madrid…», comenzó señalando Carragher, ex futbolista del Liverpool.

«Los he descartado muy a menudo. Final de Champions League contra el Liverpool, no pude ver cómo les ganaron, pero lo hicieron. Vencer al Manchester City esta temporada… te rascas la cabeza y piensas cómo sucede esto. Pero lo han vuelto a hacer en cuanto a sacar resultados aquí…», dijo el ex jugador rabiando contra el Real Madrid.

The stats were in Bayern's favor but Real Madrid come away with a draw.@kate_abdo, @carra23, Thierry Henry and @MicahRichards discuss the Bayern v. Real Madrid first leg result 👇 pic.twitter.com/DxaEPbOC6k

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2024