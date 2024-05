El momentazo de Müller con Tchouaméni en el Allianz: «Está espiando la táctica…»

Thomas Müller y Aurélien Tchouaméni fueron dos de las grandes novedades en la ida de la semifinal de la Champions League disputada en el Allianz Arena por Bayern de Múnich y Real Madrid. El primero fue titular contra todo pronóstico y cumplió 150 partidos con el cuadro alemán en la Copa de Europa. El segundo también fue titular, algo que ya se sabía, pero lo hizo en el centro del campo sentando a Camavinga y dejando a Nacho en el centro de la defensa.

Ambos jugadores, que fueron protagonistas en el campo para sus respectivos equipos, también lo fueron posteriormente en zona mixta. Müller, a sus 34 años, jugó 80 minutos a un buen ritmo, siendo siempre un quebradero de cabeza para la defensa madridista. Tchouaméni lo jugó todo, pero desde el minuto 65, cuando Camavinga salió por Nacho, lo hizo como defensa central.

Tras la finalización del partido, donde Bayern de Múnich y Real Madrid empataron a dos en un auténtico partidazo, CBS Sports Golazo, programa estadounidense con leyendas como Henry o Carragher en el plató, entrevistaron a Thomas Müller. Fue en ese momento, en plena entrevista, cuando sucedió un momentazo desternillante con Tchouaméni.

"Tchouaméni is listening for the tactics for the next game"@atchouameni couldn't help crash @esmuellert_'s #UCLToday interview 😂 pic.twitter.com/JLkEna3flM

