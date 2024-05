Lola Índigo: el emotivo mensaje a su abuela por el estreno de ‘GRX’, su nuevo proyecto

Lola Índigo lleva siendo un exponente de la música en nuestro país desde el pasado año 2017 gracias a su aparición en Operación Triunfo en la edición de aquel año. Desde entonces, la cantante no ha dejado de crecer en la música gracias a sus éxitos como Ya no quiero na’, La Niña de la Escuela o EL TONTO. Ahora, ha lanzado un gran proyecto para su carrera.

Después de colgar el cartel de «sold out» en su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu llamado LA BRUJA, LA NIÑA Y EL DRAGÓN, la cantante se suma otro gran proyecto a su carrera: GRX, la película. La joven cantante lanzó a la luz el pasado lunes 22 de abril a las 22:00 horas uno de los proyectos más vulnerables de su carrera y que recorre varios momentos importantes de su vida t carrera, así como la grabación de su último álbum GRX, del cual también recibe el nombre esta película.

GRX la película ۞ 22 de abril en @movistarplus pic.twitter.com/UJjvkMjbIW — Lola Indigo (@lolaindigomusic) April 11, 2024

Y es que quiso dedicarle unas palabras en sus redes sociales a su abuela tras el estreno de este proyecto y a quien se lo ha querido dedicar: «Mañana se estrena la peli de GRX en Movistar Plus+ y quería ponerlo por aquí como si de alguna manera le pudiera llegar o porque creo que es bonito que la gente sepa lo increíble que era», comenzó escribiendo a través de X (antes Twitter). «Porque va dedicado a ella, a mi Pepa, porque era la persona más chula y más divertida del mundo, este documental va para ti guapa gracias por traerme a casa te quiero mucho y te echo de menos todos los días», concluyó.

Sus fans han querido demostrarle lo mucho que han disfrutado de esta película a través de redes sociales: «Hay algo en este documental que no lo tiene ningún otro, gracias Miriam», «El docu de GRX de Lola Índigo en Movistar Plus+ es tradición, amor por Andalucía, familia, pasión, dedicación, respeto y muchísimo esfuerzo!!! Es decir, el docu es Mimi en su plenitud!! No sé qué hacéis si no lo habéis visto todavía» o «Que documental más bonito! Tienes el poder de transmitir tanto. Menudo regalo para los fans», son algunos de estos mensajes que le han dejado los fans a Lola Índigo sobre su película.

mañana se estrena la peli de GRX en @MovistarPlus y queria ponerlo por aquí como si de alguna manera le pudiera llegar o porque creo q es bonito q la gente sepa lo increible que era, porque va dedicado a ella, a mi Pepa, porque era la persona mas chula y mas divertida del mundo,… pic.twitter.com/IApe1barEv — Lola Indigo (@lolaindigomusic) April 21, 2024

Lola Índigo está en uno de los mejores momentos de su carrera con el reciente lanzamiento de su disco GRX, su single 1000COSAS junto a Manuel Turizo que ya acumula casi 27 millones de reproducciones, el «sold out» de su concierto en el Estadio Santiago Bernabéu y ahora el estreno de su película.