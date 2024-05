La vida de Ana Obregón en cinco claves tras la muerte de Aless Lequio

El 13 de mayo de 2020 la vida de Ana Obregón se paró tras el fallecimiento de su único hijo, Aless Lequio, a causa de un sarcoma de Ewing. Desde entonces, la actriz ha comentado, en más de una ocasión, que su existencia se vio envuelta en una lucha constante por intentar salir adelante y poder retomar su carrera profesional. Algo que finalmente pudo conseguir por el apoyo que no paró de recibir por parte de su círculo más allegado de amigos y familiares. Sin embargo, a lo largo de estos años, con el objetivo de cumplir las últimas voluntades del joven, la actriz se ha posicionado, en más de una ocasión, en el centro del huracán mediático, lo cual ha supuesto un cambio en su imagen de cara a los medios.

Su desahogo en Instagram

Desde que murió Aless, Ana Obregón ha utilizado las redes sociales como una vía para desahogarse con todos sus seguidores. Así, es habitual ver como publica fotografías con el joven donde le dedica emotivos textos con que no dejan indiferentes a ninguno de los internautas. «Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, que es solamente una palabra: ‘mamá’», «Otro 13 sin ti», «Eras mi todo y lo seguirás siendo eternamente», son solo algunas de las frases que ha publicado en su perfil oficial de Instagram en forma de desahogo por el profundo dolor que siente desde la pérdida de su único vástago.

‘El chico de las musarañas’

Tres años después del fallecimiento del día que su vida se apagó, Ana Obregón cumplió uno de los deseos que tenía su hijo antes de morir: publicar el libro que comenzó a escribir y que no pudo terminar: El chico de las musarañas. En él, la protagonista de Ana y los siete ofrece un testimonio sobre la dura y larga enfermedad de Aless que ha logrado conmocionar a millones de lectores rompiendo récords de ventas en tan solo una semana.

El nacimiento de Ana Sandra

Después de varios años sometida a una gran tristeza, el 20 de marzo del 2023 Ana dio la bienvenida a su nieta biológica, Ana Sandra, la cual nació en Miami a través de la gestación subrogada: «Es hija de Aless y cuando crezca la contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él», confesaba para la revista ¡Hola!

Ana Obregón en el bautizo de su nieta, Ana Sandra/ (Foto: Gtres)

Desde entonces, visiblemente emocionada, Ana se ha sincerado en sus plataformas digitales y a través de diferentes entrevistas sobre lo que ha supuesto el nacimiento de la pequeña en su vida: «He resucitado. He vuelto a nacer. Me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023, tal cual», explicaba en el medio mencionado.

Su ‘guerra’ con Alessandro Lequio

Ana Obregón y Alessandro Lecquio con su hijo/ (Foto: Gtres)

El fallecimiento de Aless Lequio supuso un acercamiento entre sus padres, donde se apoyaron incondicionalmente en la intimidad y de cara a los medios. Sin embargo, todo cambió cuando Ana decidió cumplir la última voluntad de su hijo de traer a Ana Sandra al mundo, la cual les distanció mediáticamente llegando a protagonizar diferentes intercambios de reproches públicos que no han pasado desapercibidos para nadie. Cabe recordar que, por ahora, no hay indicios de que el italiano haya conocido a su nieta biológica, un año después de su nacimiento.

La polémica con las donaciones a la Fundación Aless Lequio

A los pocos meses del nacimiento de Ana Sandra, Ana Obregón inauguró la Fundación Aless Lequio con el objetivo de recaudar fondos para fomentar la investigación contra el cáncer. Las ventas del libro de El chico de las musarañas iban destinadas a esta organización pero, con el paso de los meses, salió a la luz que los fondos parecían no haber llegado a su destino, así como otras desigualdades económicas que se conocieron y que mancharon la imagen de la actriz, la cual no dudó en desmentir todas las especulaciones al respecto a golpe de comunicado.