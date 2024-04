Ana Obregón era uno de los rostros conocidos que se esperaba que este martes, día 23 de abril, firmara libros y anduviera por las calles de Barcelona, teñidas de rosas rojas, con motivo del día de San Jorge (Diada de Sant Jordi). No obstante, la actriz ha causado baja por motivos de salud. Ana, que recientemente celebraba el primer cumpleaños de su nieta, Ana Sandra, tenía previsto reencontrarse con sus lectores de El chico de las musarañas, el libro que comenzó a escribir su hijo fallecido, Aless Lequio, y que terminó ella hace poco más de un año, en las carpas situadas frente a El Corte Inglés de la Plaza Cataluña; pero tan sólo un rato antes de su aparición, ha anunciado que no iba a personarse en el lugar.

La actriz ha comunicado su ausencia en la Ciudad Condal a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores, con un carrusel de imágenes de ella misma y de Aless, sugetando el libro en cuestión.»Estoy muy triste porque mi intención era estar hoy en San Jorge firmando El chico de las musarañas. Al final he cogido un virus estomacal y no puedo viajar», ha comenzado diciendo. «Emocionada os puedo decir que gracias a las miles de personas que han comprado esta obra se han podido donar, desde la editorial a la Fundación Aless Lequio, más de 100.000 euros del beneficio de los derechos de autor que cedí para la investigación del cáncer. En este momento, la fundación ya está financiando ensayos importantes a nivel europeo», ha añadido.

El chico de las musarañas, se presentó de manera oficial en junio de 2023 y en tan solo una semana, rompió récords de ventas: se vendieron 20.000 ejemplares. Una cifra muy superior a lo esperado para este tipo de lanzamientos, cuya horquilla de venta oscila entre los 4.000 o 5.000 en los primeros siete días. En el libro, cabe recordar, Ana Obregón cuenta cómo empezó la enfermedad de Aless, y éste hace lo propio, desde el momento en el que acudió al hospital y le dijeron que lo que tenía era sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que comienza como una proliferación de células en los huesos y el tejido blando que los rodea, y que a menudo se presenta en niños y adultos jóvenes. Asimismo, en la obra, la actriz escribe sobre el tema que tanta polémica ha causado, la voluntad de su hijo para utilizar su esperma post-mortem, y de los intentos de suicido de la bióloga tras el fallecimiento del joven.

La dolencia de Ana Obregón

Por el momento, no han trascendido más detalles acerca de la dolencia y evolución del estado de salud de Ana Obregón, que llega apenas unos días después de su último enfrentamiento con Alessandro Lequio a razón de las palabras que pronunció en la entrevista que concedió al programa De Viernes, en Telecinco, sobre el conde y sus intenciones o no de conocer a la pequeña Ana Sandra. «Yo he aprendido en esta vida a aceptar tal como son a las personas que quiero. Alessandro es así, él tiene una familia y también otra familia que es Anita que es su nieta. Él quiere que respetemos esa intimidad, así que si Alessandro la conoce o no, no lo voy a decir», dijo, muy contundente.