¿Cómo comprobar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2024?

Apenas quedan unas horas para que tu suerte pueda dar un vuelco. Las 11:00 horas, marca el inicio del ansiado Cupón Extra de Navidad de la ONCE, un sorteo que no solo inaugura el año en el mundo de las loterías, sino que se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de muchos jugadores que esperan empezar el año con la suerte de ganar la lotería. Con más de 51 millones de euros en premios y una amplia gama de recompensas, incluyendo 80 grandes premios de 400.000 euros cada uno, este sorteo despierta la ilusión de cambiar vidas desde el mismo día 1 del nuevo año.

Sorteo no televisado

Para seguir de cerca este evento emocionante, aunque no será transmitido por televisión como la Lotería de Navidad, podrás seguirlo a través en directo a través de la página web oficial de JuegosONCE.

Los premios en juego son asombrosos. El Cupón Extra de Navidad reparte un total de 51.176.000 euros, distribuidos de la siguiente manera entre los principales ganadores, abarcando un total de 972.480 cupones premiados:

80 premios de 400.000 euros para los acertantes de las cinco cifras del premio principal.

80 premios de 40.000 euros para los agraciados con las cinco cifras del premio adicional.

80 premios de 20.000 euros para los acertantes de las cinco cifras del segundo premio adicional.

11.250 premios de 1.000 euros por serie para los terceros premios.

Además, existen múltiples premios adicionales según la aproximación a los números premiados, con montos que van desde 400 hasta 50 euros, ofreciendo oportunidades para diversos niveles de acierto en las combinaciones.

Ahora, si te preguntas qué tan probable es ganar este extraordinario sorteo, debes considerar que hay 100.000 números en juego entre el 00000 y el 99.999, repartidos en 80 series. Así, la probabilidad de empezar el año con un golpe de suerte que cambie tu vida es de 1 entre 100.000, es decir, un modesto 0,001%, siempre y cuando hayas adquirido un solo cupón.

En cuanto a la tributación, los premios de lotería tienen un mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Desde el 1 de enero de 2020, este umbral se establece en 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de premios provenientes de los juegos de la ONCE no están sujetos a retención fiscal, mientras que se aplica un gravamen especial del 20% sobre la cantidad que supere ese límite. Esta exención se aplica a los productos de Lotería de la ONCE con un precio igual o superior a 0,50 euros.

Cómo comprobar el sorteo de la ONCE

Después de que se realice el sorteo, vas a poder conocer los resultados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2024. Tan pronto como se revelen los números ganadores, vas a poder acceder a ellos a través de la página web oficial de la ONCE. Los resultados van a estar disponibles poco después del sorteo para que puedas consultar si eres uno de los afortunados en llevarte alguno de los premios y darle inicio al año con una alegría que solo este sorteo puede brindar.

La distribución de premios será detallada desde la página web de la ONCE, desde los grandes premios hasta los reconocimientos por aproximaciones y terminaciones. Los números de los cupones premiados coincidirán con el orden del número extraído en el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, programado para el 1 de enero de 2024. La emoción y la posibilidad de ganar se encuentran a la vuelta de la esquina en este evento tan esperado tras la celebración del sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad.

El cupón extra de Navidad de la ONCE es una oportunidad única para que empieces el año de la mejor manera posible y puedas encarar el final de las fiestas de la mejor manera posible.