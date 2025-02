Resultado y número ganador del Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional 2025

El Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional 2025 ya tiene número ganador. Este sábado 15 de febrero, a las 13:00 horas, el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado ha acogido una de las citas más esperadas del año para los amantes del azar y que ha tenido como contexto, la celebración del día de los enamorados o San Valentín ayer 14 de febrero. Con un primer premio de 130.000 euros al décimo y un premio especial acumulado de 15 millones de euros, miles de personas han estado pendientes de los bombos para comprobar si la suerte les ha sonreído.

El número que se ha llevado el primer premio ha recaído en el número 33858, pero además si llevas la misma serie y fracción puedes ganar ese premio especial acumulado de 15 millones. Sin duda, se trata de uno de los sorteos más esperados del año, ya que, por sólo 15 euros por décimo, los jugadores pueden optar a ganar importantes sumas de dinero. Si todavía no has comprobado tu número, aquí te detallamos todos los premios y cómo cobrar el tuyo en caso de que la suerte te haya acompañado. El día de San Valentín es la excusa perfecta para haber regalado uno de estos décimos, así que en el caso de ser uno de los afortunados descubre también la cantidad exacta que te va a quedar, dado que no podemos olvidar que Hacienda descuenta un porcentaje por cada premio superior a los 40.000 euros. Toda la información sobre el Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional 2025 a continuación.

Sorteo Extraordinario de San Valentín de la Lotería Nacional 2025

El Sorteo Extraordinario de San Valentín 2025 se ha celebrado a las 13:00 horas de este sábado 15 de febrero en Madrid, con el sistema de bombos múltiples que garantiza la aleatoriedad de los premios.

El primer premio de 130.000 euros al décimo ha recaído en el 33858, mientras que el segundo premio de 25.000 euros al décimo ha sido para el número 74148.

El gran premio de 15 millones de euros ha sido para el número 33858, fracción 1ª y serie 6ª

En cuanto a la extracciones, estas han sido las premiadas.

Dos cifras : 39,39.

: 39,39. Tres cifras :, 075, 082, 103, 139, 141, 267, 432, 501, 556, 630, 647, 680, 837, 853, 960.

:, 075, 082, 103, 139, 141, 267, 432, 501, 556, 630, 647, 680, 837, 853, 960. Cuatro cifras: 2883, 4638, 6717, 7121, 9196.

Los reintegros premiados han sido el 8, el 0 y el 1.

Premios del Sorteo Extraordinario de San Valentín 2025

Estos son todos los premios que reparte este sorteo:

Premio especial acumulado : 15.000.000 euros para el décimo con número, serie y fracción exacta.

: 15.000.000 euros para el décimo con número, serie y fracción exacta. Primer premio: 130.000 euros al décimo si coincide en las cinco cifras del

130.000 euros al décimo si coincide en las cinco cifras del primer premio, sin importar serie o fracción.

Segundo premio : 25.000 euros al décimo para el número agraciado con el

: 25.000 euros al décimo para el número agraciado con el segundo premio.

Décimos anterior y posterior al primer premio : 2.400 euros cada uno.

: 2.400 euros cada uno. Décimos anterior y posterior al segundo premio : 1.532,5 euros cada uno.

: 1.532,5 euros cada uno. Premios de centenas : 75 euros al décimo si tu número comparte las tres primeras cifras del primer o segundo premio.

: 75 euros al décimo si tu número comparte las tres primeras cifras del primer o segundo premio. Premios por tres últimas cifras del primer premio: 75 euros al décimo.

Premios por extracciones adicionales:

Cuatro cifras : 375 euros al décimo.

: 375 euros al décimo. Tres cifras : 75 euros al décimo.

: 75 euros al décimo. Dos cifras: 30 euros al décimo.

Reintegros: Si tu décimo acaba en la última cifra del primer premio o en una de las dos extracciones especiales, recuperas 15 euros.

Cuánto se lleva Hacienda de los premios del Sorteo de San Valentín

Si ganas el premio especial de 15 millones de euros, Hacienda retendrá aproximadamente 2.992.000 euros, dejando un total neto de 12.008.000 euros ya que se aplica un 20% sobre la cantidad a partir de 40.000 euros.

Si tienes un décimo del primer premio (130.000 euros), tras la retención recibirás 112.000 euros netos. En cambio, el segundo premio de 25.000 euros queda libre de impuestos, ya que está por debajo del umbral de esos 40.000 euros.

Cómo cobrar un premio del Sorteo Extraordinario de San Valentín

Premios de hasta 2.000 euros: Se pueden cobrar en cualquier administración de loterías.

Se pueden cobrar en cualquier administración de loterías. Premios superiores a 2.000 euros: Deben cobrarse en bancos autorizados, presentando el décimo original y el DNI del ganador.

Deben cobrarse en bancos autorizados, presentando el décimo original y el DNI del ganador. Plazo para cobrar: Tres meses desde el día siguiente al sorteo.

En cuanto a cuándo ir a cobrar, como el sorteo se celebra el sábado y generalmente las administraciones de lotería suelen cerrar los fines de semana, debemos esperar hasta el lunes, aunque si compramos el décimo por internet y en concreto, por la app de Loterías y Apuestas del Estado, lo normal es que hoy mismo te avisen de que has ganado y que te abonen el premio siempre y cuando sea inferior a los 2.000 euros. Como en el caso de tener el décimo físico, si supera dicha cantidad tendrás que ir al banco.

El número ganador del Sorteo de San Valentín del año pasado y dónde cayó

En 2024, el primer premio del Sorteo Extraordinario de San Valentín fue para el número 72246, que repartió fortuna en sitios como Barcelona

Madridm Coslada, Sant Boi de Llobregat y El Prat de Llobregat

El segundo premio, dotado con 25.000 euros al décimo, cayó en el número 72530, que fue vendido en lugares bastante repartidos ya que fueron afortunadas Sevilla, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Villaviciosa (Asturias), Salamanca y Burgos.

Los números más premiados en la Lotería Nacional

Aunque la lotería es completamente aleatoria, las estadísticas han mostrado que ciertas terminaciones han aparecido más veces en los grandes sorteos:

5 : Ha sido la terminación más repetida en los sorteos extraordinarios.

: Ha sido la terminación más repetida en los sorteos extraordinarios. 4 y 6 : También han aparecido con frecuencia en premios importantes.

: También han aparecido con frecuencia en premios importantes. 1: Es una de las terminaciones menos afortunadas.

Aun así, todos los números tienen la misma probabilidad de salir, por lo que cualquier combinación puede resultar ganadora.

Ahora por fin ya sabemos qué número y terminaciones han sido las afortunadas en el sorteo de este año, así que si has sido agraciado en este sorteo, te damos la ¡enhorabuena!.