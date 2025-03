Alerta de la OCU: este alimento no para de subir de precio y va a reventar la cesta de la compra

¿Puede que tras la crisis que vivimos hace un tiempo por el precio del aceite de oliva, llega ahora otra que tiene que ver con otro ingrediente o alimento básico para prácticamente todos los hogares españoles?. Un producto del que acaba de lanzar un fuerte aviso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dado que su precio ya está subiendo en nuestro país, tras hacerlo en Estados Unidos. Toma nota porque este alimento no para de subir de precio y va a reventar la cesta de la compra

La OCU no ha dudado en advertir del fuerte encarecimiento de un alimento esencial que forma parte de la dieta habitual de millones de personas y que no es otro que los huevos. Su precio no deja de subir y amenaza con desestabilizar aún más una cesta de la compra ya de por sí bastante castigada. Pero el problema no es sólo que cueste más, sino que sube a un ritmo vertiginoso, afectando sobre todo a las familias con menos recursos. La situación preocupa tanto que la OCU ha exigido una intervención para evitar que este producto básico se convierta en un lujo. En las últimas semanas, las etiquetas han cambiado drásticamente en los supermercados, y lo que antes a se pagaba poco más de dos euros, ahora se acerca peligrosamente a los tres. Y lo peor es que no hay una razón clara que justifique este incremento.

A diferencia de otras crisis anteriores en las que se dispararon los costes de producción, esta vez el encarecimiento parece venir de otro lado. La OCU no descarta que pueda haber movimientos especulativos detrás, es decir, una subida artificial del precio que no responde ni al coste de alimentar a las gallinas ni a los gastos energéticos. Todo apunta a que estamos ante una tormenta perfecta que podría seguir empeorando si no se actúa con rapidez.

El alimento que ha disparado su precio y del que advierte la OCU

La OCU lo deja claro en su último informe: el huevo es el alimento que más ha subido de precio en lo que va de año. En concreto, el paquete de 12 huevos de tamaño M, que solía costar entre 2,07 y 2,10 euros, ha alcanzado los 2,60 euros. Es un incremento del 25,2%, una cifra muy por encima del ritmo de inflación general y que resulta especialmente alarmante si tenemos en cuenta la frecuencia con la que se consume este producto. No hablamos de un capricho ocasional, sino de un básico que forma parte de desayunos, comidas y cenas en muchísimos hogares.

El fenómeno no se limita a un sólo tipo de huevo. Los de tamaño L también han experimentado una subida notable, del 15,4%, y otros formatos han seguido la misma tendencia. Los huevos de gallinas criadas en suelo han subido un 20,2%, los camperos un 16% y los ecológicos, aunque en menor medida, también han visto aumentar su precio en un 6,8%. Esto significa que, independientemente de la variedad que se consuma, el golpe al bolsillo está asegurado.

¿Por qué están subiendo tanto los huevos?

La gran pregunta es por qué. ¿Qué está provocando esta subida tan acusada? En otras épocas, se solía achacar al encarecimiento de los piensos o a los elevados costes de electricidad y combustible necesarios para mantener las granjas. Sin embargo, esta vez no se han detectado incrementos relevantes en los costes de producción que justifiquen un aumento de tal magnitud. Sí es cierto que ha habido un leve repunte en el precio en origen, pero no tan significativo como para trasladarse al consumidor con tanta contundencia.

La OCU ha puesto el foco en posibles prácticas especulativas por parte de algunos operadores del mercado. En pocas palabras, se teme que ciertas empresas estén aprovechando la percepción de escasez para inflar los precios sin una justificación real. Aunque esto es difícil de probar sin una investigación oficial, sí se trata de un patrón que ya se ha visto en otros momentos de crisis económica, cuando algunos actores del mercado buscan obtener beneficios extraordinarios a costa del bolsillo de los consumidores.

El impacto de la gripe aviar y la percepción global de escasez

Otro factor que podría estar influyendo en esta situación es la crisis de la gripe aviar que afecta a Estados Unidos. Allí, la escasez de huevos ha llegado a tal extremo que el precio de una docena ha alcanzado los 12 euros en ciertos supermercados. Aunque en España no se ha detectado una falta de abastecimiento, la sensación global de que el producto empieza a escasear está alterando los mercados, incluso antes de que haya una verdadera falta de existencias.

Este tipo de percepciones (más allá de los datos reales) tiene un impacto muy potente sobre los precios. El miedo a que el producto se agote lleva a algunos distribuidores a subir los precios preventivamente, a modo de colchón por si la situación se descontrola. Al final, esta anticipación termina afectando directamente al consumidor, que paga más por un alimento que, por ahora, sigue estando disponible. Y lo peor: esto puede convertirse en una profecía autocumplida si la demanda se dispara precisamente por ese miedo infundado.

La OCU pide medidas urgentes para frenar esta tendencia

Ante este panorama, la OCU ha pedido a las autoridades competentes que supervisen de manera activa el mercado de los huevos y actúen si detectan irregularidades. El objetivo no es sólo proteger al consumidor de subidas injustificadas, sino también garantizar que los precios reflejen de forma real los costes de producción, sin margen para inflaciones artificiales. En un contexto económico en el que muchas familias ya tienen que ajustar cada euro, cualquier encarecimiento innecesario puede convertirse en un auténtico problema social.

Además, desde la OCU se insiste en una recomendación muy práctica: comparar precios entre distintos supermercados. Aunque la subida afecta de forma general al mercado, hay diferencias notables entre cadenas, y el consumidor puede ahorrar varios céntimos (o incluso euros) dependiendo del establecimiento en el que compre. La organización recuerda que la información y la planificación siguen siendo herramientas clave para reducir el impacto de esta crisis alimentaria en el día a día.

Una cesta de la compra cada vez más difícil de asumir

El caso del encarecimiento de los huevos es sólo la punta del iceberg. En los últimos meses, muchos productos básicos han ido encareciéndose, desde el aceite hasta las frutas y verduras, pasando por la carne o los productos lácteos. Pero lo que convierte a los huevos en un caso especialmente preocupante es su carácter esencial y su frecuencia de consumo. No es solo una cuestión de precios, sino de accesibilidad: si incluso alimentos tan básicos se vuelven inaccesibles, se tambalea el equilibrio económico de millones de familias.