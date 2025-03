Continúa desaparecido el ganador del Oscar Hamdan Ballal tras ser apalizado por colonos israelíes

Hamdan Ballal, director de No Other Land que ganó el Oscar a Mejor película documental, continúa en paradero desconocido este martes. Al cineasta palestino se le perdió la pista en Cisjordania, después de la paliza de la que fue víctima a manos de un grupo de colonos israelíes este lunes.

Los soldados israelíes se llevaron al director de cine tras la agresión en la Ribera Occidental ocupada y desde entonces se encuentra desaparecido. Basel Adra, codirector de No Other Land, relató que fue a su casa en la aldea de Susya tras recibir una llamada de su compañero en la que se le notaba angustiado. Pero Basel Adra no llegó a tiempo y vio cómo los militares se lo llevaban al mismo tiempo que se llevaban también a otras dos personas en patrullas policiales.

Además, los soldados abrieron fuego contra cualquiera que hiciera el amago de acercarse y algunos de los colonos israelíes estaban lanzando piedras.

Otro de los codirectores del documental, en este caso el israelí Yuval Abraham, asegura que el cineasta desaparecido presentaba heridas en la cabeza y en el abdomen a consecuencia de la paliza.

Al igual que ocurrió con el director palestino, cinco activistas de Estados Unidos que estaban en el lugar en el momento de la paliza fueron agredidos también por los colonos israelíes, y señalan que al menos una docena de ellos atacaron la aldea armados con cuchillos, porras y algún rifle de asalto. Otros grupos de atacantes iban enmascarados.

La película No Other Land, ganadora del Oscar a Mejor documental, relata cómo se produce el desalojo de palestinos de sus casas en la Ribera Occidental, ocupada por colonos israelíes. El equipo del largometraje está compuesto tanto por palestinos como por israelíes.

Más concretamente, la cinta aborda la demolición que están llevando a cabo las autoridades israelíes de Masafer Yatta, un conjunto de aldeas ubicado en las montañas de Hebrón del que están desalojando a la fuerza a los habitantes, algunos de ellos sometidos a agresiones. De hecho, en No Other Land queda documentado, incluso, el asesinato de uno de ellos.

I’m standing with Karam, Hamdan’s 7 year old son, near the blood of Hamdan’s in his house, after settlers lynched him. Hamdan, co-director of our film No Other Land, is still missing after soldiers abducted him, injured and bleeding. This is how they erase Masafer Yatta. pic.twitter.com/72pT3UF3kj

— Basel Adra (@basel_adra) March 24, 2025