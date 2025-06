Un francotirador mata a 2 bomberos cuando apagaban un incendio provocado en EEUU: «Fue una emboscada»

Un francotirador ha asesinado a dos bomberos y ha herido a otro este domingo mientras trabajaban en la extinción de un incendio, que más tarde declararon como provocado, en la localidad de Coeur d’Alene (Idaho, Estados Unidos). Los disparos comenzaron alrededor de las 14:00 horas (23:00 horas en España), media hora después de que la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Kootenai comenzara las labores para responder a un incendio forestal en Canfield Mountain, un parque situado en el este de Coeur d’Alene.

El sheriff del condado de Kootenai, Robert Norris, confirmó durante una rueda de prensa la cifra de víctimas mortales. Además, indicó que los equipos de emergencias estaban «recibiendo fuego de francotiradores activamente». Norris también lamentó que, probablemente, extinguir el incendio fuera una operación de «varios días», porque el tirador estaba usando «rifles deportivos modernos», y no parecía «querer rendirse».

Por su parte, el gobernador de Idaho, Brad Little, ha confirmado a través de su perfil en la red social X (antes Twitter) que «varios bomberos heroicos fueron atacados hoy mientras respondían a un incendio en el norte de Idaho» en un mensaje en redes sociales donde se ha lamentado, y ha calificado este suceso como un «ataque directo y atroz».

Multiple heroic firefighters were attacked today while responding to a fire in North Idaho. This is a heinous direct assault on our brave firefighters. I ask all Idahoans to pray for them and their families as we wait to learn more. Teresa and I are heartbroken.

El tirador, que ha matado al menos a dos bomberos y herido a otro, fue hallado muerto más tarde junto a un arma de fuego en el Monte Canfield, cerca del lugar donde se está produciendo el incendio.

Según ha informado el sheriff en declaraciones recogidas por la cadena NBC, se trataría, además, de la única persona que habría atacado a los bomberos. El cuerpo del tirador fue hallado por un equipo SWAT (Special Weapons and Tactics) después de localizar una señal de teléfono móvil al lado de un cadáver «con un arma cerca».

«Según la información preliminar, creemos que era el único tirador que había en la montaña en ese momento», ha afirmado Norris. «Se trataba de una emboscada. Estos bomberos no tenían ninguna oportunidad», ha asegurado.

Además, el tirador llegó a enfrentarse con cerca de 300 agentes en un tiroteo en el que también han participado dos helicópteros con francotiradores a bordo, según ha informado Norris, que ha agradecido a sus la asistencia del FBI, que ha ofrecido su «apoyo táctico y operativo», según ha publicado en X su director adjunto, Dan Bongino.

FBI technical teams and tactical assets are currently on the scene providing support. It remains an active, and very dangerous scene. https://t.co/yYcfiYeI3b

Asimismo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha mostrado en X su agradecimiento a los «increíbles» miembros del FBI «en el terreno que ayudan a las autoridades locales en Idaho», mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha asegurado que su departamento «está supervisando activamente» lo que está pasando en Coeur d’Alene y que «se hará justicia».

Thank you to our incredible @FBI agents on the ground assisting local authorities in Idaho.

We are praying for all.

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) June 29, 2025