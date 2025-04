Matanza de koalas en Australia: helicópteros con francotiradores sacrifican a 750 animales por un incendio

La matanza de 750 koalas en Australia ha desatado una polémica nacional (e internacional). Un equipo de francotiradores ha abierto fuego desde diferentes helicópteros y ha sacrificado a los animales afectados por un incendio en el Parque Nacional de Budj Bim, tras la autorización del Estado de Victoria, a modo de «eutanasia por razones humanitarias», alega el Gobierno.

El sacrificio se ha llevado a cabo durante el último mes y ha desatado las críticas de los defensores de la fauna salvaje. Según argumenta la primera ministra del Estado de Victoria, Jacinta Allan, los koalas se encontraban «gravemente heridos, deshidratados o al borde de la inanición» tras un incendio que arrasó el mes pasado 2.000 hectáreas del Parque Nacional de Budj Bim.

Allan ha insistido en que los koalas que habitaban la reserva estaban «gravemente afectados» y que no ha sido una decisión tomada a la ligera, sino que se ha hecho después de «exhaustivas evaluaciones», como una acción «compasiva» por sus «condiciones irreversibles».

Sin embargo, Georgie Purcell, diputado del partido Justicia Animal, ha cuestionado las palabras de la primera ministra, y ha asegurado que «no se está haciendo ningún esfuerzo por comprobar, cuando se dispara a los koalas desde el aire, si las hembras abatidas llevan crías en la bolsa».

A las críticas de Georgie Purcell se ha sumado la de la presidenta de la Alianza por los Koalas, Jess Robertson, que sostiene que «no hay forma de que se pueda decidir si un koala está en malas condiciones desde un helicóptero».

Es la primera vez que se emplea una estrategia de esta magnitud en el estado, una medida «excepcional y centrada en mitigar el sufrimiento», según el Gobierno, con la autorización del Departamento de Energía, Medio Ambiente y Clima de Victoria, que dio el visto bueno al sacrificio la pasada semana.

Con ello, se ha abierto un debate sobre los límites éticos de la gestión ambiental. Los más críticos señalan que no se han explorado otras alternativas, que existe riesgo de errores y que la decisión refleja una falta de inversión en programas de rescate, rehabilitación y conservación a largo plazo.

El Estado de Victoria ya se ha enfrentado en los últimos años a otras denuncias por la gestión de la población de koalas, especialmente en las zonas en las que sus hábitats se han visto afectados por el crecimiento urbano o los monocultivos de eucalipto. Los koalas son una especie en peligro de extinción.

