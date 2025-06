Al menos 8 heridos en Colorado en un ataque terrorista durante una concentración proisraelí

La Policía de la localidad de Boulder, en el estado de Colorado (Estados Unidos) ha detenido este lunes a un hombre de 45 años llamado Mohamed Sabry Soliman y de origen egipcio por atacar a un grupo de personas durante un evento proisraelí con un lanzallamas casero y múltiples cócteles molotov. Este es una ataque que el FBI (Buró Federal de Investigaciones) ya ha clasificado como un «acto terrorista», y que se ha saldado con al menos ocho heridos, de edades comprendidas entre los 52 y 88 años, con quemaduras y otras lesiones.

El ataque ocurrió en Pearl Street hacia las 13:30 horas, cuando miembros de un grupo de voluntarios llamado Run For Their Lives concluía su manifestación semanal para llamar la atención sobre la situación de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

Stephen Redfearn, el jefe del cuerpo policial, ha confirmado que cuatro de las víctimas han ingresado en el Hospital Comunitario de Boulder mientras que las cuatro restantes han sido trasladadas en helicóptero a un centro médico en el área metropolitana de Denver. Previamente, Redfearn ha señalado que los heridos presentan «lesiones compatibles con quemaduras».

Un video del lugar muestra a un testigo gritando: «Está justo ahí. Está lanzando cócteles Molotov», mientras un policía avanza con su arma desenfundada hacia un sospechoso que estaba con el torso desnudo y sostenía recipientes en cada mano.

Las autoridades no divulgaron detalles sobre Soliman, pero declararon que creen que «actuó solo» y que «no se busca a ningún otro sospechoso». Por su parte, el subdirector del FBI, Dan Bongino, publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Nuestro equipo de liderazgo en el terreno en Boulder actualizará en breve sobre el ataque en Boulder. Este acto terrorista se investiga como un acto de violencia con motivación ideológica, basándose en la información preliminar, las pruebas y los testimonios. Hablaremos con claridad sobre estos incidentes cuando los hechos lo justifiquen».

