Un taller para niños de la Fiesta Mayor de Granollers, en Barcelona, enseña a los pequeños cómo tirar cócteles molotov a la Policía. La actividad se llamaba Práctica: técnicas aplicadas de la guerrilla urbana y se celebró este martes, 27 de agosto. Su realización ha levantado la crítica de los sindicatos policiales y el Ayuntamiento, cuya alcaldesa, Alba Barsunell i Ortuño, socialista, ya ha emitido una nota disculpándose.

«El cóctel molotov es un artefacto incendiario en forma de recipiente de vidrio: cuando impacta con el objetivo se rompe y el contenido inflamable se libera y genera una llamarada», aleccionaba el cartel informativo previo al taller que se ofertaba para niños en Granollers. «Tiene un carácter improvisado, comúnmente utilizado en un escenario de guerra irregular, insurrección y conflictos asimétricos», añaden.

A continuación, explican cómo se crea el cóctel molotov: «Una botella, tapada por una tela que actúa como una mecha y que evita que el líquido se salga antes de lanzarla». «La sustancia inflamable es un elemento clave, suele ser gasolina, pero puede variar según la disponibilidad», detallaba en el letrero a la entrada de la prueba. «Para defender la fiesta, afina la puntería y lanza el cóctel contra el objetivo. ¡Haz que arda tu rabia!», podía leerse.

Además del lanzamiento de cócteles molotov, también se ha organizado otras actividades en ese mismo taller. Entre ellas, empujar y vandalizar contenedores, de un modo similar a como se producía en las protestas independentistas posteriores a la sentencia contra los políticos independentistas que fomentaron el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Críticas de los sindicatos policiales

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado a través de sus redes sociales los «hechos aberrantes» que se han producido este martes en Granollers. «En una de sus actividades se enseñaba a la población, entre la que había menores de edad, a lanzar cócteles molotov a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», describía el sindicato policial.

El SUP lamentaba que este hecho pudiera resultar «algo divertido» para los organizadores. «Hay que recordar el pasado terrorista que asoló a gran parte de la población española», ha rememorado la organización. El sindicato ha anunciado que estudiará «las medidas legales pertinentes» para que los hechos no «queden impunes». «No son divertidos», ha concluido SUP.

El Ayuntamiento ha expresado a través de una nota de prensa su «apoyo a los cuerpos de seguridad y pone de manifiesto el rechazo ante el contenido del acto organizado por un grupo de la colla dels Blaus en la Fiesta Mayor» Además, el consistorio afirma que «desconocía el contenido de dicho acto y quiere transmitir que defiende firmemente los valores de la paz y la convivencia». El PP ha solicitado la dimisión de la alcaldesa, Alba Barsunell i Ortuño.

El grupo que organizaba esta actividad, los Blaus de Granollers, ha emitido una publicación en sus redes sociales en la que aseguran que «en ningún caso» se ha querido «ofender» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «Se trataba de un acto lúdico en el marco de la fiesta», señalan.