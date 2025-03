Los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid pintan la puerta del despacho de Juan Carlos Monedero escribiendo la palabra «abusador» en mayúsculas a raíz de la investigación por agresión sexual a una alumna abierta el pasado mes de febrero. La pintada ha aparecido hace tan sólo unos días en el despacho del que fuera fundador de Unidas Podemos.

Juan Carlos Monedero no ha vuelto a aparecer por las aulas de la Complutense, el centro universitario donde llevaba décadas siendo profesor. Tampoco ha vuelto a su despacho de la cuarta planta -que aún conserva pese a estar de baja- y no recoge la correspondencia de su buzón de profesor.

Nadie ha vuelto a verle y cada vez que se pregunta por él en los pasillos de la universidad reina el escepticismo. El caso Monedero preocupó a los alumnos que, en un chat de delegados, mostraron su inquietud por el hecho de que volviera dar clase.

Juan Carlos Monedero impartía este año las clases de Teoría Política Contemporánea a los alumnos de Tercero del Grado en Ciencias Políticas, y a los de Sexto del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas. También enseñaba Teoría y Práctica de las Democracias. En una de estas lecciones iban tres alumnas mujeres.

Los estudiantes decidieron tomar acción para que no acudieran sus compañeras solas, pero no hizo falta, puesto que Juan Carlos Monedero no se atrevió a impartir una clase más. A raíz de que trascendiera el escándalo, pidió la baja laboral a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, tal y como informó en primicia OKDIARIO.

Pintadas sobre Juan Carlos Monedero

Las pintadas calificando a Juan Carlos Monedero como «abusador» no son las únicas que existen en la Facultad. En uno de los baños de la universidad también se puede leer «Monedero abusador».

OKDIARIO habló con algunas estudiantes que han contado que «de siempre ha sido algo muy comentado». Este asunto ha llegado a ser tan preocupante en la universidad madrileña que Monedero tendría prohibido cerrar la puerta de su despacho cuando hacía tutorías.

Fuentes universitarias también señalan que ha habido más casos de presuntas agresiones sexuales. Una de ellas de un profesor militante de otro partido político que pertenece a la misma Facultad.

Investigación interna

La Universidad Complutense ha iniciado una investigación interna sobre Juan Carlos Monedero. Este procedimiento comenzó tras recibir la denuncia de la joven alumna universitaria. Actualmente, existe un expediente sobre estos hechos en el que se está recabando información.

La Complutense cuenta con un protocolo específico para abordar situaciones de acoso sexual y sexista. Este protocolo está alineado con el plan de igualdad institucional vigente en la universidad. El órgano designado para actuar en estos casos es la Unidad de Igualdad.

Esta unidad depende directamente de la Delegación del Rector para Igualdad. Tiene como responsabilidad proporcionar atención inmediata a las personas afectadas. También desarrolla un seguimiento individualizado para quien presenta la denuncia o solicita asesoramiento.

El apoyo institucional se ofrece independientemente de otras acciones legales. La posible víctima puede decidir presentar una denuncia ante la Policía Nacional si así lo considera. Por el momento, no ha trascendido si la presunta víctima de Juan Carlos Monedero ha acudido a comisaría.

Para que exista una sanción oficial, el incidente debe haber ocurrido dentro del campus. Esto incluye cualquiera de sus instalaciones, como los colegios mayores o la Facultad en la que impartía sus clases Juan Carlos Monedero. También se aplica a conductas inapropiadas durante actividades organizadas por la Complutense.

Fuentes oficiales de la universidad han manifestado que la investigación continúa activa. «Siguen trabajando y seguimos a la espera de resultados», han declarado. El proceso se está desarrollando con total confidencialidad.

Podemos silenció testimonios

Coincidentemente, también se ha revelado que Podemos apartó a Juan Carlos Monedero de las actividades del partido. Esta decisión se tomó cuando la formación política tuvo conocimiento en 2023 de testimonios sobre presunta violencia sexual.

Los testimonios fueron silenciados y los principales líderes del partido siguieron apoyándole. Entre ellos la ex ministra de Igualdad Irene Montero que seguía elogiándole en público. Juan Carlos Monedero siguió en la sombra controlando el partido. Acudía a los actos como invitado y estaba en los chats de la dirección de Podemos.