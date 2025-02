Monedero pontifica en redes sobre la «vileza» de la «política» sin mención alguna a sus abusos sexuales

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, gurú del partido y durante años uno de los referentes del feminismo morado que se ha derrumbado entre los escándalos por las denuncias de abusos y agresiones sexuales, ha roto su silencio este miércoles por la noche. Lo ha hecho, eso sí, en redes sociales, en un vídeo grabado por él con un monólogo victimista. En él no da explicación alguna sobre las acusaciones de acoso y abusos por las que ha acabado apartado de Podemos y descabalgado incluso como profesor de Ciencias Políticas en la Complutense.

En su particular discurso, se autoexhibe como víctima de «la política», que –dice– «está llena de pequeños doctores faustus capaces de quemar en la hoguera a sus amigos con tal de florecer, son como esas palomas que necesitan defecar para alzar un poco más su vuelo gallináceo».

No cita expresamente a Podemos, pero parece evidente que los dardos van dirigidos contra el partido que fundó. Más aún si se tiene en cuenta que reprocha las actitudes de la «izquierda» y que lo hace en plena polémica por los acosos de los que ha sido acusado por ex alumnas de la Complutense y por la denuncia lanzada en primera persona por la ex cargo de Podemos Lola Sánchez Caldentey, ex eurodiputada del partido morado.

En tono condescendiente, Monedero se presenta como víctima de la «política». Dice que «la política nos sorprende porque también es el lugar de la máxima generosidad, pero al tiempo de la máxima vileza».

Y, sin negar que sean ciertas las acusaciones contra él, dice que «estamos en la era de las mentiras, de las fakes, que desgraciadamente no siempre encuentran un muro en la izquierda».

«La ambición –continúa en su vídeo que ha difundido por redes sociales– puede llevar a individuos, o también a naciones, a hacer pactos oscuros sacrificando valores fundamentales por el éxito momentáneo, y no os quepa la menor duda de que lo harán siempre enarbolando las banderas de la virtud». Dice Monedero que «pueden aceptar alianzas con grupos radicales, manipular la verdad o destruir a sus oponentes incluso dentro de su propio grupo político con tal de lograr sus objetivos».

«Un político que sacrifica la verdad, la justicia, la compasión y la humanidad por el poder, por la fama aunque sea de 15 minutos, por el dinero…, tarde o temprano enfrenta las consecuencias. Algo parecido a lo que les pasa a los cobardes», concluye Monedero.