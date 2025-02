La Complutense confirma la exclusiva de OKDIARIO: Monedero ha pedido la baja y le busca sustituto

La Universidad Complutense de Madrid confirma la exclusiva de OKDIARIO: el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha pedido la baja y le busca sustituto para dar sus clases en la Facultad de Ciencias Políticas. Así lo ha hecho saber en un comunicado oficial emitido esta misma tarde del 26 de febrero desde el Campus de Somosaguas. Juan Carlos Monedero excusó su asistencia el pasado lunes y solicitó la baja a la decana de la Facultad, que ordenó al personal de portería que colgase un letrero informando de que no impartiría clase. A continuación, reproducimos el comunicado íntegro:

«Ante la lógica preocupación existente entre el alumnado de nuestra Facultad, expresada formalmente por la Delegación de Estudiantes a este Decanato, y trasladada por nuestra parte al Rectorado de la UCM, informamos de lo siguiente: El profesor Juan Carlos Monedero no impartirá las clases de Teoría Política Contemporánea en el Doble Grado de Derecho y Ciencias Políticas y Teoría y Práctica de las Democracias en el Grado de Relaciones Internacionales hasta nuevo aviso. Desde la Facultad se está trabajando para que estas asignaturas sean impartidas a partir de la próxima semana por una persona sustituta, y para que la actividad académica en estos grupos pueda desarrollarse con normalidad en las próximas semanas. Los grupos de estas asignaturas serán debidamente informados de esta situación, y en breve se producirá la asignación de la persona encargada de la sustitución».

Y prosigue: «Asimismo, como informábamos en un comunicado anterior, la apertura de un expediente de información reservada confidencial por una denuncia ante la Unidad de Igualdad de la UCM exige la absoluta confidencialidad por parte de esta Facultad. La resolución de este expediente es competencia legal y responsabilidad del Rectorado de la UCM, y no de esta Facultad. Aunque esta es una situación que genera una gran intranquilidad, la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (Decanato, estudiantado, claustro, personal y colectivos de apoyo feminista y frente a las violencias machistas) se reafirma en el compromiso y la unidad para generar un entorno de convivencia académica seguro, libre de violencias machistas y que garantice la igualdad de oportunidades».

Preocupación entre los alumnos

OKDIARIO también publicó en primicia la preocupación de los alumnos a raíz de la investigación abierta sobre presunto acoso sexual. En el grupo denominado Pleno Delegación 24-25, los alumnos de Juan Carlos Monedero expresaron durante la tarde del pasado lunes 24 de febrero su preocupación por las tres asistentes a la clase del político.

«Me acaban de comentar, que tiene que ver con Monedero y que debido a todo el revuelo y las noticias que están saliendo la situación es muy incómoda y las compañeras no saben qué hacer. El caso es que él da Teoría Política Contemporánea de tardes y presencialmente sólo van tres chicas porque el resto de matriculados están de Erasmus. Me comentan que es una situación muy muy tensa y de inseguridad el hecho de acudir a una clase solas ellas tres con él», explica un alumno de la Facultad.

Y prosigue, pidiendo ayuda al resto de estudiantes: «No sé si se podría hacer algo que pongan un sustituto, que vayan en otro horario con otro profesor, o que no vayan hasta que todo se esclarezca bien, porque me parece de extrema gravedad la situación y el hecho de que siga dando clase viendo todo lo que hay alrededor suya. No sé que solución me podéis dar. Gracias».

Por su parte, otro alumno de Juan Carlos Monedero también expresaba su malestar con el profesor. «A nosotros nos da Teoría y Práctica de las Democracias, tendremos clase el lunes, pero intuimos también que la situación será tensa e incómoda, por eso nos gustaría saber si se va a hacer algo», expone en el chat.

Los delegados de la Facultad, al ver la preocupación de los alumnos por la investigación, decidieron tomar acción y así lo dejaron por escrito en el grupo de los alumnos: «Hola chiques, estamos valorando en la Ejecutiva qué podemos hacer ante esta situación. Entendemos la preocupación entre vuestras compañeras, deciros que intentaremos mover todo lo más rápido posible y os iremos informando», señala un representante de los estudiantes de la Complutense. Tras estas conversaciones, los estudiantes emitieron un comunicado que también fue publicado por este periódico.