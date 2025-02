La Complutense fue empapelada el 8M de 2022 con fotos de «Monedero acosador» y Podemos no le destituyó

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) amaneció el 8M del año 2022 empapelada con carteles señalando como «acosador» a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas. Sin embargo, ni Podemos ni la universidad le abrieron expediente. Monedero siguió en un cargo directivo en Podemos hasta septiembre de 2023, más de un año y medio después. El partido de Ione Belarra no procedió a destituirle al frente de la fundación de la organización morada hasta septiembre de 2023, más de 550 días desde que fuera señalado públicamente. A pesar de que Podemos supuestamente da veracidad a cualquier acusación, en este caso hicieron la vista gorda.

Como publicó OKDIARIO, estudiantes de la UCM aprovecharon el Día Internacional de la Mujer para denunciar públicamente a varios docentes con supuestos historiales de conductas reprobables. En los carteles colocados por los pasillos, tablones de anuncios y columnas de la facultad atribuían a Monedero la frase: «Todos hemos tenido nuestras aventuras con alumnas».

El campus de Somosaguas, donde se encuentra la Facultad de Ciencias Políticas, se convirtió así en escenario de denuncia contra uno de sus profesores más conocidos. El colectivo Somosaguas Feminista difundió en redes sociales las fotografías de la protesta con el mensaje: «La violencia patriarcal no debe ser silenciada», mostrando carteles que incluían fotos y nombres de los señalados.

Tres años después de aquella protesta, la Universidad Complutense ha confirmado ahora que mantiene abierto un expediente de información reservada sobre Monedero tras recibir una denuncia formal por posible caso de acoso sexual, según han confirmado fuentes universitarias a OKDIARIO. Por su parte, Monedero se ha acogido a una baja y no dará clase al menos esta semana. El colectivo de delegados del campus ha solicitado que se le aparte de forma permanente.

La institución ha mantenido la confidencialidad sobre los detalles específicos del proceso, limitándose a confirmar la existencia de la investigación a raíz de la denuncia de una alumna a la que dan credibilidad. La Complutense cuenta con un protocolo específico frente al acoso sexual y sexista, siendo la Unidad de Igualdad el órgano competente para gestionar estas denuncias. También Podemos tiene un protocolo que incluye que se actúa internamente contra los señalados a pesar de que las víctimas no quieran tramitar una denuncia a cara descubierta.

Mientras los carteles ya denunciaban la conducta de Monedero en 2022, Podemos no actuó hasta 2023, cuando recibió testimonios sobre presuntos comportamientos constitutivos de violencia sexual. El partido recibió un correo electrónico detallando conductas como tocamientos o acercamientos invasivos por parte de Monedero.

Fuentes de la formación morada han explicado que actuaron «desde el primer minuto» tras recibir estos testimonios, pero esta respuesta se produjo tres años después de las primeras protestas estudiantiles. «La prioridad de la organización ha sido en todo momento cumplir con su obligación de ser un espacio seguro para todas las mujeres», han afirmado desde Podemos.

Como consecuencia de estos testimonios, el partido dejó de convocar a Monedero a sus actividades, a pesar de que éste ya no ocupaba ningún cargo en la dirección desde 2015 y había abandonado el Instituto República y Democracia en 2023. No obstante, Belarra le defendió en sus redes sociales de una supuesta fake new sobre la apertura de un expediente interno por criticar a Irene Montero.

Otro episodio en 2010

Antes de la actual investigación, ya habían surgido testimonios sobre el comportamiento de Monedero. Fernanda Freire, ex alumna del profesor, relató en redes sociales un incómodo episodio ocurrido en 2010, cuando coincidió con él y Pablo Iglesias en un bar en Lavapiés. Según su relato, sintió «la mano de Monedero en mi cintura» y posteriormente escuchó a otras chicas comentar que «el Juancar es muy tocón y no hay que tenérselo en cuenta».

En aquella ocasión, Freire también describió una situación incómoda con Pablo Iglesias, quien supuestamente la invitó a «acompañarle al baño» tras «acorralarme cual cervatillo», calificando lo sucedido como «una historia de acoso y machismo rancio».

Ante las acusaciones, Monedero ha publicado una carta abierta en redes sociales donde afirma llevar doce años sufriendo «denuncias falsas» basadas en «rumores» orquestados para dañarle. El profesor universitario ha manifestado que no considera «justo» verse salpicado por acusaciones de presunto acoso sexual, presentándose como defensor de la Ley Montero o la Ley del Sólo sí es sí.

En su comunicado, critica que se pueda decir que «algo suena a delito» y exponerlo a la opinión pública sin las debidas garantías, argumentando que estas acusaciones persiguen debilitar a Podemos, a pesar de que él mismo ya no forma parte de la primera línea política de la formación.