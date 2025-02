La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ha pedido tomar «medidas preventivas y cautelares» contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, después de que OKDIARIO publicara los whatsapp de los delegados del centro mostrando miedo por que «vayan 3 chicas solas a su clase» tras la denuncia de una alumna contra él por violencia sexual. Concretamente, los estudiantes han solicitado «apartar a dicho profesor de la docencia hasta que se esclarezca la situación».

En un comunicado, la Delegación de Estudiantes de esa facultad ha mostrado su «preocupación» por la «situación de incomodidad por la labor docente» del que fuera secretario de Proceso Constituyente y Programas de la formación morada. Concretamente, se refieren a su «posible incurrimiento en un delito de agresión sexual hacia una de sus estudiantes».

«Desde la Delegación consideramos pertinente establecer medidas cautelares y preventivas, apartando a dicho profesor de la docencia hasta que se esclarezca la situación y se resuelva el proceso iniciado para que sus estudiantes no sientan esa indefensión e inseguridad de cara a asistir a sus clases», ha subrayado la Delegación de Estudiantes de Ciencias Políticas.

Aun así, la entidad que representa a los estudiantes reconoce que «esta denuncia por parte de alguna de sus estudiantes» ya está «en conocimiento de la Facultad y de la Universidad» y se ha abierto «una causa desde la Inspección de Servicios de la Universidad».

En cualquier caso, la Delegación de Estudiantes solicitan formalmente en la Junta de Facultad celebrada el pasado lunes «que se realice desde una petición al Rectorado de la Universidad para que se establezcan medidas preventivas y cautelares sobre la labor docente del profesor D. Juan Carlos Monedero».

Alarma entre los estudiantes

OKDIARIO se ha infiltrado entre los alumnos y ha podido comprobar cómo el asunto alarma a los estudiantes en los chats de los delegados de la Facultad. En el grupo denominado Pleno Delegación 24-25, los alumnos de Juan Carlos Monedero expresaron durante la tarde del pasado lunes 24 de febrero su preocupación por las tres asistentes a la clase del político. A continuación, reproducimos textualmente los chats:

«Me acaban de comentar, que tiene que ver con Monedero y que debido a todo el revuelo y las noticias que están saliendo la situación es muy incómoda y las compañeras no saben qué hacer. El caso es que él da Teoría Política Contemporánea de tardes y presencialmente sólo van tres chicas porque el resto de matriculados están de Erasmus. Me comentan que es una situación muy muy tensa y de inseguridad el hecho de acudir a una clase solas ellas tres con él», explica un alumno de la Facultad.

Y prosigue, pidiendo ayuda al resto de estudiantes: «No sé si se podría hacer algo que pongan un sustituto, que vayan en otro horario con otro profesor, o que no vayan hasta que todo se esclarezca bien, porque me parece de extrema gravedad la situación y el hecho de que siga dando clase viendo todo lo que hay alrededor suya. No sé que solución me podéis dar. Gracias».

Por su parte, otro alumno que este año está cursando la asignatura que imparte Juan Carlos Monedero, también expresa su malestar con el profesor. «A nosotros nos da Teoría y Práctica de las Democracias, tendremos clase el lunes, pero intuimos también que la situación será tensa e incómoda, por eso nos gustaría saber si se va a hacer algo», expone en el chat.