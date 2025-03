Éste es el timo que afecta a Hacienda sobre el que alerta la OCU: hay algo que debes saber

Las estafas virtuales están a la orden del día y, con motivo del inicio de la campaña de la declaración de la renta, los ciberdelincuentes quieren hacer el agosto. Por ello, la Agencia Tributaria ha querido poner en aviso a los ciudadanos para que no caigan en la trampa en las próximas semanas. La última treta tiene que ver con un correo electrónico que se envía a los ciudadanos con el objetivo de poder acabar con sus ahorros en cuestión de minutos. Por ello, incluso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido poner a los españoles en situación sobre el timo con Hacienda como protagonista.

La campaña de la declaración de la renta comienza el próximo miércoles 2 de abril y hasta el próximo 30 de junio millones de contribuyentes tendrán la obligación de presentar el ejercicio del IRPF de 2024. Ya sea a través de internet, vía telefónica o de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria, los españoles que ingresen más de 22.000 euros al año o una cantidad menor, pero tengan dos pagadores y el segundo supere los 2.500 euros al año, tendrán que presentar la declaración de la renta durante los próximos meses.

Aprovechando que la Agencia Tributaria será tendencia durante la primera, los ciberdelincuentes quieren aprovechar la situación para intentar ganar dinero a costa de los ciudadanos. La OCU ha avisado sobre el último timo que tiene a Hacienda como protagonista y que consiste en un correo electrónico fraudulento en el que se hacen pasar por la Administración para vaciar las cuentas de las víctimas en cuestión de minutos. Todo ello con la famosa táctica del phishing (pescar en inglés), que consiste en adjuntar un cebo en forma de enlace para acceder a todos los datos personales de las personas.

El aviso de la OCU con el timo de Hacienda

Así que, coincidiendo con la campaña de la declaración de la renta que se inicia en abril, desde la OCU han avisado sobre el nuevo timo con Hacienda como protagonista que está siendo llevado a cabo por los ciberdelincuentes. El Instituto Nacional de Ciberseguridad también ha querido poner en alerta a los ciudadanos y dar una serie de consejos para que no caigan en la trampa de los estafadores.

«Actúa con precaución ante una supuesta notificación de la Agencia Tributaria; se trata de una campaña de phishing y smishing», reza el titular de la noticia publicada por la INCIBE, en la que da toda la información sobre el timo con Hacienda como protagonista y también ofrece una solución a las personas que han podido ser víctimas de esta estafa en los últimos días. «Se ha detectado recientemente varias campañas de phishing que intentan suplantar a la AEAT. Esta técnica de ingeniería social consiste en el envío masivo de correos electrónicos a multitud de usuarios con la intención de hacerse pasar por una entidad legítima y hacerles creer que dicha entidad les ofrece alguna cosa o que tienen algo pendiente con ella, como una reclamación, el cobro de un reembolso de impuestos o una notificación pendiente de revisar», dice sobre esta última estafa.

Además, la INCIBE también pone un ejemplo sobre un correo fraudulento que los ciberdelincuentes utilizan para llevar a cabo la estafa. En este correo electrónico se puede ver cómo se habla de una «Notificación disponible» y un «Aviso importante» por parte de la Agencia Tributaria. En esta imagen también se pueden ver los enlaces que se utilizan como cebo para acceder a todos los datos personales de los clientes y un texto fake con el que se intenta dar verosimilitud al correo electrónico.

Consejos para no ser víctima de una estafa

El principal consejo para no caer en esta estafa es directamente no entrar en ningún enlace que llegue a través de un correo electrónico o mensaje de texto. También es importante prestar atención al correo, ya que suele contener faltas de ortografía e incluso los logos de la entidad que suplantan están mal diseñados. «Si has recibido un correo electrónico o, en su defecto, un mensaje de texto (SMS) con las características descritas anteriormente, pero no has accedido al enlace, te recomendamos que lo reportes enseguida a nuestro buzón de incidentes», dice la INCIBE.

En caso de haber pinchado en el enlace, recomienda con la máxima velocidad ponerse en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, además de cambiar todas las contraseñas, suspender las tarjetas de crédito y ponerlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.