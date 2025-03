Hacienda lo deja claro: este descuido en la renta puede costarte 20.000 €

La campaña de la declaración de la Renta es una de las obligaciones fiscales más importantes para millones de contribuyentes en España. Cada año, Hacienda solicita a los ciudadanos rendir cuentas sobre sus ingresos, deducciones y retenciones, lo que puede traducirse en que nos devuelvan dinero o todo lo contrario, es decir, que nos salga a pagar. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que ciertos errores pueden acarrear sanciones económicas muy elevadas, llegando incluso a los 20.000 euros. Un descuido en la presentación de determinados modelos de la renta frente a Hacienda puede salir muy caro.

Uno de los aspectos más delicados en la declaración de la Renta es el cumplimiento de las obligaciones fiscales respecto a bienes y cuentas en el extranjero. De este modo, cualquier ciudadano residente en España que posea activos fuera del país debe prestar especial atención al Modelo 720, una declaración informativa obligatoria en ciertos casos. No cumplir con este requerimiento o cometer errores en su presentación puede derivar en sanciones considerables. Y aunque Hacienda ha reducido algunas penalizaciones consideradas abusivas, sigue aplicando multas significativas. El desconocimiento de la normativa no exime de responsabilidad, por lo que conviene tener muy presente que, si se tiene dinero o bienes en el extranjero por un valor superior a 50.000 euros, es obligatorio informar a la Agencia Tributaria. Además, el plazo para presentar el Modelo 720 no coincide con el de la declaración de la Renta, por lo que es fundamental no dejarlo para el último momento. En 2025, la fecha límite es el 31 de marzo, y cualquier omisión o error podría derivar en una sanción considerable.

Hacienda avisa sobre este descuido en la renta

El Modelo 720 es una declaración informativa que deben presentar todas aquellas personas que sean residentes fiscales en España y posean bienes en el extranjero cuyo valor supere los 50.000 euros. Esto incluye cuentas bancarias, propiedades, seguros de vida y otros activos financieros fuera del territorio nacional.

Para determinar si una persona es residente fiscal en España, la ley establece que debe haber pasado más de 183 días en el país o tener en él la mayor parte de sus intereses económicos. Esto significa que, aunque se haya residido en el extranjero durante parte del año, podría seguir existiendo la obligación de presentar este modelo.

Las sanciones por no declarar bienes en el extranjero

Las multas por no presentar el Modelo 720 o por hacerlo incorrectamente son una de las más temidas por los contribuyentes. Cada cuenta no declarada puede acarrear una multa de 5.000 euros, con un mínimo de 10.000 euros, aunque la cifra puede dispararse rápidamente si se tienen varios activos sin informar. Por ejemplo, si un contribuyente omite cuatro cuentas bancarias, la sanción podría ascender a 20.000 euros.

Además, Hacienda también puede aplicar sanciones por errores en la información suministrada. Si se detecta un fallo en la declaración, es recomendable corregirlo antes de que la Agencia Tributaria lo requiera, ya que esto podría minimizar el impacto de una posible multa. En caso de que se haya cometido un error, lo mejor es subsanarlo cuanto antes mediante una declaración complementaria.

La fecha límite para presentar el Modelo 720

A diferencia de la declaración de la Renta, que este año podrá presentarse desde el 2 de abril hasta el 30 de junio, el Modelo 720 tiene su propio calendario fiscal. En 2025, el plazo para presentarlo vence el 31 de marzo. Esto significa que los contribuyentes con bienes en el extranjero disponen de poco tiempo para asegurarse de que cumplen con la normativa.

Es recomendable no esperar hasta el último momento para presentar este modelo, ya que cualquier error de última hora podría generar complicaciones. Contar con la asesoría de un experto en fiscalidad internacional puede ser clave para evitar problemas.

¿Se pueden recurrir estas multas?

Hasta 2022, la Agencia Tributaria imponía sanción adicionales por bienes no declarados, considerándolos ganancias patrimoniales no justificadas. Esto suponía que, además de pagar impuestos sobre esas cantidades, se aplicaba una multa del 150% sobre lo adeudado. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que esta práctica era abusiva y desproporcionada, por lo que Hacienda ya no puede imponer este tipo de penalización.

A pesar de ello, la multa de 5.000 euros por cada cuenta no declarada sigue vigente, con un mínimo de 10.000 euros. Si un contribuyente es sancionado, tiene la posibilidad de recurrir, aunque el éxito del recurso dependerá de las circunstancias y de la documentación que pueda aportar para justificar su situación.

El Modelo 720 sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos contribuyentes, especialmente para aquellos que han vivido en el extranjero o tienen inversiones fuera de España. Su no presentación puede derivar en sanciones económicas muy severas, que pueden alcanzar los 20.000 euros o incluso más si se tienen varios activos no declarados.

Con la fecha límite del 31 de marzo cada vez más cerca, es fundamental revisar si se tiene la obligación de presentar este modelo y hacerlo correctamente. La mejor estrategia es actuar con antelación, consultar con un asesor fiscal en caso de dudas y evitar descuidos que puedan traducirse en problemas con Hacienda. En materia fiscal, prevenir siempre sale más barato que corregir errores a posteriori.