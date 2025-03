Así funciona el simulador de la renta que te dirá cuánto tienes que pagarle a Hacienda

La Agencia Tributaria ya ha habilitado un simulador de la renta para que los contribuyentes españoles puedan conocer el resultado de su ejercicio de IRPF correspondiente a 2024. Esto permitirá a los ciudadanos saber si el borrador de la declaración les saldrá a pagar o devolver una vez se confirme el ejercicio a partir del próximo miércoles 2 de abril. Renta Web Open es el simulador de la renta que ha habilitado Hacienda para las personas que tengan la obligación de presentar el IRPF.

La declaración de la renta comienza el 2 de abril y hasta el 30 de junio millones de contribuyentes tendrán la obligación de presentar el ejercicio correspondiente al ejercicio de 2024 a través de internet. El 6 de mayo se abrirá el plazo para que los ciudadanos puedan declarar el IRPF por vía telefónica y en el último mes de junio las personas que lo deseen podrán acudir a cualquier oficina de la Agencia Tributaria para que un agente de Hacienda les ayude a presentar la declaración de la renta.

Una de las novedades de esta campaña es que los contribuyentes a los que la declaración les salga «a pagar» por haber contribuido de menos durante el anterior ejercicio, en este 2025 tendrán la opción de pagar vía tarjeta de crédito o a través de la plataforma Bizum. Como suele ser habitual en todos los años, se habilitará un canal para pagar de forma fraccionada, siendo el primer pago de un 60% al confirmar la declaración y el restante 40% se tendrá que abonar antes del 5 de noviembre.

Los que tengan resultado negativo y la declaración de la renta les salga «a devolver» por haber contribuido de más en el IRPF del año anterior, tendrán que recibir un ingreso para el que Hacienda se pone un plazo de devolución de seis meses desde la fecha final de campaña. En caso de llegar al próximo año sin haber ejercido la devolución, la Agencia Tributaria pagará un 4% de intereses de multa. Para evitar estos retrasos y disponer del dinero rápido, lo más recomendable es confirmar la declaración en los primeros días de abril.

Así funciona el simulador de la renta

La Agencia Tributaria ha habilitado un simulador de la renta para que los contribuyentes españoles puedan conocer desde ya el resultado de su ejercicio de IRPF. Hay que tener claro que, aunque incluso se puede descargar el resultado a través de un PDF, este no cuenta como confirmación oficial de la renta; sólo es un documento meramente orientativo para que los ciudadanos conozcan el resultado de su declaración.

«Renta WEB Open es una versión de Renta WEB que funciona como un simulador. No requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales; a partir de los datos que vayas introduciendo, podrás simular tu declaración de IRPF», informa la Agencia Tributaria sobre este simulador de la renta en su página web oficial, en la que deja claro que «no permite la presentación de la declaración».

Para poder simular la declaración de la renta, lo primero que tendrás que hacer es acudir a la página de Renta Web Open y pulsar el botón «nueva declaración».

Tras iniciar una nueva declaración, tendrás que incluir todos los datos personales y económicos para conocer el resultado de la declaración de la renta. Una vez incluidos todos los datos, podrás acceder directamente al resumen de todos los resultados.

En el marco «Apartados declaración», los contribuyentes podrán acceder a las distintas secciones que se pueden encontrar en una declaración y en «Mostrar opciones» también podrás conocer todos los detalles de la declaración de la renta. Para recuperar la declaración, habrá que pulsar el botón «Guardar» y, para comprobar el resultado, tendrás que ir a la última página «Documento de ingreso o devolución» o al resumen de declaraciones.

En este apartado, los contribuyentes que quieran simular su renta podrán acceder a los resultados de la declaración. En caso de querer descargar el documento, se podrá seleccionar «Vista previa» para descargar un PDF que no será válido como una presentación oficial de la declaración de la renta. A modo orientativo, si utilizas este simulador de la renta, te permitirá conocer el resultado de la declaración que tendrás que presentar de forma oficial a partir del próximo miércoles 2 de abril.