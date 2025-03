No lo sabías pero están dando 700 euros más por el IMV y así lo puedes conseguir

En plena crisis de precios, con una cesta de la compra por las nubes y las facturas del hogar que parecen estar apretando más que nunca, cualquier ayuda económica puede marcar una gran diferencia. Lo que muchos desconocen es que se ha puesto en marcha una nueva prestación que puede suponer un ingreso mensual adicional de 700 euros para las personas en situación de vulnerabilidad. Y lo más sorprendente: es compatible con el Ingreso Mínimo Vital. Un complemento económico que llega sin hacer demasiado ruido, pero que podría mejorar significativamente la situación de muchas familias.

Esta ayuda, que en algunos casos puede alcanzar hasta 784 euros al mes, está pensada para reforzar el apoyo a quienes ya se encuentran en una posición complicada. Y es que no sólo es acumulable con el IMV, sino que también se puede combinar con otras prestaciones sociales, siempre que se cumplan los requisitos exigidos. Esto permite que los hogares más golpeados por la crisis cuenten con una red de seguridad más amplia y efectiva. Además, no se trata de una medida aislada ni de una subvención puntual: es una prestación regular que forma parte del plan del Gobierno para ampliar la protección social ante el repunte de la pobreza y la exclusión. En un país donde uno de cada cuatro ciudadanos está en riesgo de pobreza, este tipo de ayudas resultan esenciales. A continuación te explicamos cómo puedes solicitarla, quién puede recibirla y cuáles son los pasos que debes seguir para no perder esta oportunidad.

¿Qué es esta nueva ayuda de 700 euros compatible con el IMV?

La ayuda de 700 euros mensuales forma parte de una estrategia del Ejecutivo para fortalecer el Ingreso Mínimo Vital, sin sustituirlo. De hecho, se ha diseñado expresamente para ser compatible con el IMV, actuando como un refuerzo adicional para quienes ya lo cobran o para quienes están por debajo del umbral necesario para recibirlo.

En algunos casos concretos, el importe puede subir hasta 784 euros mensuales, dependiendo del número de personas en la unidad de convivencia, la situación de vulnerabilidad o el grado de exclusión social. Está dirigida a cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o suministros esenciales, ayudando así a aliviar el día a día de miles de familias.

El objetivo no es otro que garantizar que nadie se quede atrás, especialmente en un momento económico donde los precios no paran de subir y las rentas más bajas son las que más sufren.

Requisitos para solicitar esta ayuda

No todo el mundo puede acceder a esta prestación, ya que existen criterios claros de elegibilidad. El primero y más importante es tener una situación económica precaria, que se define como ingresos familiares por debajo de los niveles establecidos para el IMV. De hecho, la norma indica que para optar a esta ayuda los ingresos deben estar al menos 10 euros por debajo del umbral del Ingreso Mínimo Vital.

También es imprescindible residir legalmente en España. Esto significa que solo podrán beneficiarse de esta ayuda aquellas personas que acrediten su residencia legal y estable en el país.

Y un punto clave que no se puede pasar por alto: es obligatorio estar inscrito en los servicios sociales municipales. Son estos organismos locales los que evaluarán cada caso y darán prioridad a quienes presenten una situación de mayor vulnerabilidad. Esta inscripción no solo sirve para solicitar esta ayuda en particular, sino que también es fundamental para poder acceder a otros recursos y programas sociales disponibles en cada localidad.

Así puedes solicitar la ayuda paso a paso

El proceso de solicitud es sencillo, pero requiere atención. Las personas interesadas pueden hacerlo de tres maneras distintas, eligiendo la que mejor se adapte a su situación o nivel de acceso digital.

Quienes prefieran la vía online pueden iniciar el trámite a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, siempre que dispongan de certificado digital, DNI electrónico o estén dados de alta en el sistema Cl@ve. Esta opción permite una gestión ágil desde casa y sin esperas.

Otra alternativa es enviar la documentación por correo electrónico, a la dirección que haya habilitado la Seguridad Social. Aunque no es tan inmediato como la opción online, sigue siendo válida y cómoda para quienes tengan dificultades para desplazarse.

Por supuesto, también se puede acudir presencialmente a una oficina de la Seguridad Social, pero es imprescindible pedir cita previa. En la mayoría de los casos, será necesario aportar documentación que acredite los ingresos del hogar, la situación personal y familiar, así como el informe de los servicios sociales que avale la solicitud.

Un detalle importante: cada comunidad autónoma puede establecer requisitos adicionales, por lo que conviene consultar la normativa específica del lugar de residencia antes de comenzar el trámite.

Según datos de Eurostat, España es uno de los países con mayor tasa de pobreza y exclusión social de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, así que ante este panorama, destaca esta ayuda adicional a quienes ya reciben el IMV o se encuentran en situación vulnerable. Una medida que pretende proporcionar un respiro a quienes más lo necesitan, para que puedan mantener una vida digna y hacer frente a los gastos básicos del día a día.