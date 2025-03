Furor en Primark por este aceite corporal: acabado brillante y piel perfecta

Si hay algo que marca la diferencia en un look veraniego, es el brillo sutil en la piel. Esa luz dorada que parece natural, como si hubieras pasado el día en la playa, pero sin una gota de sol real. Eso es exactamente lo que está logrando un nuevo producto de Primark ahora que ya estamos en primavera, y no es de extrañar que ya esté arrasando en tiendas. Por un precio de tan sólo 5 euros, muchas personas han encontrado el secreto para presumir de una piel radiante y con efecto glow instantáneo.

Primark no deja de sorprender con su línea de belleza PS… Pro, y esta vez ha dado en el clavo con un aceite corporal que no sólo ilumina, sino que además deja la piel suave, perfumada y con un acabado espectacular. El aceite corporal con acabado brillante Golden Goddess es todo un éxito, y en redes sociales ya se habla de él como el mejor fichaje del verano (aunque también es ideal para eventos de noche durante todo el año). Su textura ligera y su tono dorado lo convierten en una joya low cost para todo tipo de pieles. Este producto ha sido diseñado para quienes buscan ese toque brillante sin complicaciones: se aplica fácilmente, se absorbe rápido y transforma cualquier piel apagada en una piel de diosa. Pero más allá del brillo, su fragancia tropical y su presentación de lujo por menos de lo que cuesta un café en una terraza han conquistado a quienes ya lo han probado.

El aceite corporal que está revolucionando Primark

El Golden Goddess Body Shimmer Oil pertenece a la gama PS… PRO de Primark, una línea que lleva tiempo ganando adeptos por su excelente relación calidad-precio. Este aceite, en particular, está formulado para dar un acabado dorado con un brillo sutil pero visible, ideal para realzar hombros, clavículas, piernas o brazos. No es pegajoso, no mancha la ropa si se deja secar unos minutos, y aporta un efecto buena cara inmediato.

Con un envase cuadrado de cristal que recuerda a los frascos de perfume de alta gama, el producto viene en un formato de 100 ml y tiene un precio de tan sólo 5,00 €. El dosificador, aunque sencillo, permite controlar la cantidad con facilidad para evitar desperdicios. Lo único que necesitas son unas gotas para notar la diferencia, y se puede usar tanto en la piel como mezclado con un poco de base de maquillaje si buscas un toque más glow en el rostro (aunque no es su uso principal).

Un tono dorado que favorece a todo el mundo

Una de las razones por las que este producto ha causado tanto furor es su tono universal. A diferencia de otros aceites iluminadores que pueden tirar a tonos muy fríos o muy bronce, el Golden Goddess tiene un dorado cálido que se funde bien con todo tipo de pieles. Ya seas de piel clara, media o morena, el resultado es un efecto satinado muy favorecedor, como si tuvieras un foco suave apuntándote todo el día.

Además, está perfumado con una fragancia llamada Papaya Paradise, lo que añade una capa sensorial deliciosa al aplicarlo. No sólo te verás bien: también olerás de maravilla. El aroma es frutal, veraniego, y no resulta invasivo, lo que lo convierte en una opción perfecta incluso para quienes prefieren fragancias más ligeras.

Ideal para el verano… y para cualquier evento

Aunque muchos están pensando en él como el complemento perfecto para la temporada de calor, lo cierto es que este aceite corporal brillante es también ideal para cenas, bodas o cualquier ocasión especial. ¿Vas a llevar un vestido palabra de honor? ¿Un top sin mangas? ¿Sandalias con las piernas al aire? Este aceite es el toque final que completa el look.

Se puede aplicar justo antes de salir de casa o llevarlo en el bolso para reaplicar si quieres mantener el efecto glow. Y como tiene ese punto de hidratación gracias a su base aceitosa, también ayuda a que la piel no se vea seca, cosa que suele ocurrir con otros productos puramente cosméticos.

¿Dónde conseguirlo?

Este aceite corporal brillante está disponible en las tiendas físicas de Primark, dentro de la sección de belleza. Como ocurre con muchos de sus productos estrella, conviene ir pronto o consultar disponibilidad porque está volando. De hecho, no sería raro que se convierta en un clásico de temporada y repita año tras año.

En resumen, el aceite corporal con acabado brillante PS… Pro de Primark es ese tipo de producto que parece de lujo pero cuesta como un capricho barato. Ilumina, hidrata, huele bien y deja la piel perfecta en cuestión de segundos. No es de extrañar que se haya convertido en el favorito de muchas, porque cumple lo que promete… y lo hace por solo cinco euros.