La AEMET tiene noticias y no son buenas: las lluvias no se van a ir y pide que nos preparemos para lo que llega después de Martinho

Las lluvias no se van a ir, la AEMET pide que nos preparemos para lo que llega después de Martinho. Las malas noticias llegan desde un cielo que no quiere despejarse del todo, sino que, todo lo contrario. Estamos enfrentándonos a una recta final del mes de marzo que parece que continuará con lo que es tendencia. Una situación que puede ser la que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET no dudan en intentar adelantar una previsión del tiempo que nos sumergirá en lo peor de unas jornadas en las que todo puede ser posible. Deberemos estar pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después. Una serie de novedades destacadas que pueden ser las que marcarán una diferencia importante. Martinho se retira y en su lugar llega un fenómeno que se encargan de poner las cosas en su sitio, en la primavera más lluviosa de los últimos tiempos. No son buenas noticias lo que llega.

No son buenas noticias las que trae la AEMET

La AEMET no duda en lanzar una seria advertencia ante lo que llega. Son algunos cambios que pueden ser lo que marcará la diferencia en unos días en los que quizás no esperábamos un cambio tan radical. De un invierno en lo que quizás esperaríamos un cambio que quizás hasta ahora no esperaríamos.

Una situación que puede ser lo que marque una diferencia importante por lo que esperaremos un cambio que puede ser clave. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por lo que tenemos por delante.

La primavera acaba de empezar y eso quiere decir que tendremos que apostar por algunos detalles que pueden ser claves. Estos días lluviosos que han acabado siendo los que marcarán unas semanas que nos empezarán a darnos algunas novedades destacadas.

Los mapas del tiempo parece que no traen buenas noticias, sino todo lo contrario. Lo que nos está esperando se convertirá en una nueva realidad que puede ser lo que realmente nos afecte de lleno. De la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán este cambio de ciclo. Las lluvias no se van a ir.

Parece que las lluvias no se van a ir después de la borrasca Martinho

La borrasca Martinho ha causado estragos con unas lluvias abundantes que han llegado después de días de tormentas. Es hora de ver cómo cambia el tiempo después de este episodio de inestabilidad que parece que se está marchando por momentos de nuestro país.

Los expertos de la AEMET lanzan una importante alerta: «Continuará la tendencia a la estabilización en la Península, con cielos poco nubosos en la mitad sur y cielos nubosos o cubiertos en la norte debido a la entrada de humedad desde el Cantábrico que dejará precipitaciones en la mayor parte del tercio septentrional peninsular, pudiendo afectar también de forma débil y dispersa a montañas del centro. Por la tarde se prevé la formación de abundante nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en Mallorca y Andalucía occidental, y precipitación dispersa con tormentas y granizo menudo ocasional en amplias zonas del entorno mediterráneo, interiores del tercio este. No se descartan localmente fuertes en puntos de la mitad norte de la fachada oriental peninsular y en el entorno del medio-bajo Ebro. Se espera nieve en el Pirineo, sin descartarse en otras montañas del tercio este, a una cota en torno a los 1400/1700 metros. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve e intervalos nubosos en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en el Mediterráneo y Canarias, ascendiendo de forma entre ligera y moderada en el resto, más acusadamente en el tercio norte. Tampoco se esperan grandes cambios en las mínimas, a excepción de ascensos moderados en Pirineos. Las heladas quedarán restringidas de forma débil y dispersa en zonas de montaña de la mitad norte y del sureste. Soplará poniente moderado en el Estrecho y Alborán y predominarán los vientos flojos de componente norte en el resto de la Península y en Baleares. Se prevén moderados en los litorales de Galicia y Cantábrico, así como el cierzo en el Ebro y la tramontana en el norte de Baleares y Ampurdán, donde son probables los intervalos de fuerte al final. En Canarias, alisios moderados con intervalos de fuerte entre canales y posibilidad de alguna racha muy fuerte en cumbres».

Las alertas se activarán ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que están por llegar.