Trump dice ahora que todavía es posible un acuerdo con Ucrania pese a la bronca a Zelenski

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha destacado este lunes que no cree que el acuerdo sobre tierras raras con Ucrania esté descartado a pesar de la bronca al presidente Volodímir Zelenski: «Es un gran acuerdo para nosotros», ha destacado Trump a los periodistas este lunes. En este sentido, Trump ha añadido que «se lo haré saber mañana», cuando se dirija al Congreso ante una conjunta. Mañana está previsto el discurso ante ambas cámaras. Tiene formato de Discurso sobre el Estado de la Nación, aunque en este caso no recibe este nombre debido a que no puede valorar su anterior año de legislatura.

Trump ha destacado que Zelenski «debería apreciar más» los miles de millones en ayuda estadounidense que su país ha recibido para luchar contra la invasión rusa. En este sentido, Trump ha vuelto a repetir lo que le dijo a Zelenski el pasado viernes cuando tuvo lugar la bronca en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

A la pregunta de si podría poner fin a las sanciones de EEUU a Rusia como parte de un acuerdo de paz, Trump ha destacado que «vamos a hacer tratos con todo el mundo» para poner fin a la guerra, incluidas las naciones europeas.

Anteriormente, el domingo Zelenski expresó su disposición a reunirse de nuevo con Trump, a pesar de la bronca del viernes en la Casa Blanca. El domingo Zelenski estuvo en Londres en una reunión de alto nivel con diferentes líderes europeos para abordar la cuestión de Ucrania. En un principio, estaba prevista como broche final a una intensa semana de negociaciones y reuniones diplomáticas. En cambio, su significado cambió después de la bronca de Trump a Zelenski el pasado viernes.

En un principio, Zelenski tenía que ir a la Casa Blanca a firmar un acuerdo sobre tierras raras con Donald Trump. El pacto estaba previsto para allanar el camino a Ucrania para restablecer su relación con Trump y asegurar el apoyo político y militar con Washington frente a Rusia.

En cambio, la visita estalló después de que se mencionará al presidente de Rusia Vladimir Putin.