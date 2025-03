TVE ya está preparando todo para la hipotética llegada de Ni que fuéramos shhh a las tardes de La 1 con la emisión de los últimos capítulos de La Moderna y los últimos programas de El Cazador, que desde que estrenó su versión de famosos ha caído en picado en audiencia. Mientras llega ese momento —que se espera que pueda ser entre los meses de abril y mayo—, el programa que recupera el espíritu de Sálvame ha tenido una montaña rusa de emociones en su plató. Tras el emocionante regreso de César Escaleto, el equipo ahora se enfrenta a la baja inesperada de una colaboradora que se había convertido en parte importante del equipo en los últimos tiempos.

Ante la falta de recursos que el espacio de Canal Quickie tiene en esta etapa en Ten TV y en su emisión por internet, la dirección ha tenido que tirar de imaginación, dando oportunidad como reporteros a personajes como ‘Las Mellis’, las ex coristas de Isabel Pantoja. Mientras las cantantes siguen intentando aprender el oficio, otras caras como las de Gonzalo Vázquez (llegado desde Argentina) y Marta Riesco han sido grandes aciertos. Otra de las buenas incorporaciones había sido la de Sandra Bruman, vedette y amiga íntima de Kiko Hernández, que ha ido ganando protagonismo desde el comienzo de la temporada.

Pero esas apariciones, con sus habituales viajes en Metro por Madrid y sus recetas en la cocina del programa, se han acabado, al menos por el momento. La artista murciana ha anunciado que dará un paso a un lado del programa, una decisión que llega en un momento importante, ya que la productora La Osa, heredera de La Fábrica de la tele, ha anunciado que comenzará la producción de cuatro nuevos programas en diferentes programas.

Se espera que en ellos pueda tener un hueco, como ya lo tuvo en numerosas ocasiones en Sálvame y en los Deluxe en el pasado, donde era común verla cantar. Por el momento no volverá a cantar La banana a los espectadores, ya que ella misma se ha encargado de explicar la situación con un mensaje en sus redes sociales.

«Me ha llevado mucho tiempo tomar esta decisión, pero quiero deciros que estaré un tiempo sin que me veáis. No ha pasado nada, no quiero que haya especulaciones de nada», arranca diciendo en un vídeo.

Para evitar que se pueda pensar que se trata de un problema con el equipo o de un despido, la colaboradora de Ni que fuéramos ha dado más detalles: «Simplemente, quiero hacer un parón porque llevo mucho trabajo y la verdad es que voy a tope, sin descansar ningún día. Es muchísimo trajín. He decidido tomar unas semanas de descanso, de vacaciones para coger fuerzas y volver con muchas ganas».

De esta manera, la vedette ha explicado que sigue trabajando en el cabaret El Molino, en Benidorm, pero que su carrera sobre los escenarios continúa con sus bolos con el comienzo de la primavera, motivo por el que quiere hacer un parón.

Queda por saber si volverá a ser reportero de Ni que fuéramos shhh o su regreso con el equipo, deberá esperar a que se anuncien los nuevos proyectos, siendo si desembarco en TVE un secreto a voces.