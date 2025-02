César Toral, más conocido como Escaleto, se convirtió con el paso de los años en uno de los miembros del equipo de Sálvame más queridos, pero en su salto a Ni que fuéramos shhh ganó importancia como colaborador durante el programa, pese a que es guionista. Siendo el responsable de muchas secciones y del contacto con los espectadores en YouTube y Twitch, desde el pasado mes de julio de 2024 desapareció de la pantalla sin dar explicaciones. Su ausencia se ha alargado durante siete meses, lo que ha provocado multitud de rumores y teorías alocadas, pero lo cierto es que ha tenido un problema importante de salud que le ha obligado a estar fuera de su trabajo.

Aunque muchos pensaban que se trataba de unas vacaciones, cuando el espacio de Ten TV y Canal Quickie regresó en septiembre, él no volvió, por lo que la preocupación creció. Su desaparición total en las redes sociales y el silencio de sus compañeros hizo pensar en un despido, pero nada de eso era lo que había sucedido. Después de tantos meses apartado, para sorpresa de los colaboradores, el programa anunciaba su regreso por todo lo alto, con una entrevista en profundidad con María Patiño para contar toda la verdad.

Nada más entrar al plató ha intentado mantener su habitual buen humor, tomándose a broma las teorías de los espectadores: «No he tenido un hijo por gestación subrogada, no me ha secuestrado Javi de Hoyos (compañero que le ha sustituido durante estos meses), no me han echado. Nada de eso ha pasado».

«Lo que ha pasado es algo mucho más simple, mucho más llano. Lo que ha pasado es algo que tiene seis letras: cáncer», al pronunciar esas palabras se ha roto por completo y no ha podido evitar las lágrimas. A partir de ahí ha comenzado a contar cómo fue el proceso de enterarse de la enfermedad, un discurso que ha servido para sensibilizar a muchos hombres que estuvieran viéndole.

Todo comenzó cuando al ducharse se encontró un bulto en un testículo, al que al principio no dio importancia, pero con el paso de los días no bajaba, por lo que decidió acudir al médico. Tras someterse a una resonancia, el resultado de la prueba le llegó a su propio teléfono cuando se encontraba en directo, concretamente en la Pride Fashion Week, en la que fue parte importante.

Tras leer que podría ser un tumor maligno, decidió acudir a un hospital para que un médico le tradujese aquel lenguaje técnico, comenzando ahí su lucha contra el cáncer. A los pocos días tuvo que ser operado para saber qué era lo que tenía, desapareciendo de la pantalla.

«Me operaron, analizaron el tumor y, una vez hecho, me dijeron que era un cáncer con muy buen pronóstico. Cada caso es único, y en el mío me dijeron que tenía que recibir sesiones de quimioterapia. Ha ido muy bien, porque estaba muy localizado», ha comentado.

«Hoy puedo decir que, de momento, estoy recuperado, lo cual está guay», así lo ha celebrado con sus compañeros. Belén Esteban ha sido una de las que más ha estado pendiente de su evolución, tanto que se ofreció a cuidarle y a acompañarle en las sesiones de quimioterapia, aunque no le hizo falta, ya que sus padres no dudaron ni un segundo en trasladarse a Madrid para acompañarle en este momento.

Después de esta entrevista, Escaleto volverá a ocupar su habitual lugar en el programa, especialmente durante las publicidades y retomando el contacto con las redes sociales, trabajo que hasta ahora hacía Javier de Hoyos, durante su baja. Ahora sí, siete meses después, el equipo de Ni que fuéramos shhh vuelve a estar al completo con uno de sus miembros más queridos.

El regreso de colaborador hizo que el programa creciese dos décimas en su audiencia, logrando alcanzar un 2,2 % de cuota, lo que se traduce en 176.000 espectadores de media durante las más de tres horas de emisión en Ten TV.

Su vuelta supone un importante refuerzo de cara a la llegada del programa, o al menos de parte del equipo, a las tardes de La 1, algo que es un secreto a voces y que sigue en negociaciones. Aunque no hay fecha definida para su aterrizaje en la pública, TVE ya está anunciando los últimos capítulos de la serie La Moderna, lo que se suma a la no renovación de El Cazador, dejando hueco para la llegada de Patiño, Belén Esteban y compañía a la pública.