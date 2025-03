El PNV urge al PSOE a reconocer la «nación vasca» antes de que PP y Vox sean mayoría en el Congreso

El PNV, a través de su portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi, se muestra optimista con la posibilidad de reconocer la «nación vasca» y ha urgido al PSOE en este proceso antes de que el Partido Popular y Vox puedan formar mayoría en el Congreso. Desde el partido nacionalista vasco se insta a «explotar» las oportunidades y aprovechar la «ventana» que hay por la formación actual de la Cámara Baja, que cuenta con «una sensibilidad concreta» debido a la presencia como socios de nacionalistas catalanes y los propios vascos.

Díez Antxustegi insiste en que se han dado «pasos importantes» en una posibilidad de llegar a un acuerdo para que en el País Vasco se reconozca como nación. Asimismo, habla de consensos «que pueden sentar las bases para un acuerdo en Euskadi y que después tenga que refrendarse en Madrid». Desde el PNV también se desliza que la cuestión del reconocimiento se encuentra por buen camino «por lo que se deduce en las declaraciones públicas de las formaciones, también del Partido Socialista».

«Es verdad que es un buen paso adelante que el Partido Socialista entre en el reconocimiento nacional de Euskadi y creo que es un elemento de consenso fundamental, lo suficiente, para poder tener un acuerdo amplio entre diferentes y saber que el PSE va a estar cómodo también en eso», ha añadido el portavoz parlamentario del PNV, en una entrevista este lunes con Radio Euskadi. Aunque reconoce las diferencias con EH Bildu «en cuestiones determinadas», Díez Antxustegi apunta que también estarán «cómodos» con el acuerdo.

En referencia a la disparidad a la hora de opinar sobre «cómo se concibe el derecho a decidir», en el PNV se aboga por incidir en los «elementos comunes, en tener un buen pacto primero en Euskadi para poder refrendarlo después en Madrid, que eso también es un paso que va a ser importante».

La «ventana de oportunidades» a la que se refiere el portavoz del PNV se describe por la «sensibilidad concreta» con la que definen a la formación del Congreso de los Diputados en la actualidad. «Nadie nos garantiza que se vaya a mantener esa sensibilidad de la conformación del Congreso de los Diputados, por lo que creo que tenemos que ser hábiles, creo que tenemos que ser inteligentes y conscientes de que tenemos que explotar nuestras oportunidades sobre la base de lo que nos une», ha reflexionado en la entrevista de este lunes, teniendo en cuenta una potencial mayoría de PP y Vox en las próximas elecciones generales.

Así, en materia de autogobierno, ha emplazado a que, a pesar de que cada formación política pueda defender sus posiciones e ideologías, sean capaces de «romper esa política de bloques» para ser «capaces de representar de una forma lo más amplia posible la diversidad y pluralidad que tiene la sociedad vasca». «Soy optimista porque creo que vamos a ser capaces de estar a la altura de lo que pide la situación», ha añadido.

El PSOE ya habla de «nación» vasca

El líder del PSOE en el País Vasco, Eneko Andueza, se desmarcó hace unos días con unas palabras en las que deslizaba que «el reconocimiento de la nación es un hecho que evidentemente nos puede unir»; con estas palabras dio alas a PNV y EH Bildu en su estrategia nacionalista. «Bajo nuestro punto de vista ya está reconocido y el Partido Socialista no va a tener ningún problema en darle otra redacción en la que todo el mundo se sienta más reconocido», anunciaba Andueza.

Por ello, el líder del PSOE vasco dijo no tener «ningún problema» con que se hable del País Vasco como nación porque «el mismo artículo primero del Estatuto de Autonomía lo reconoce como tal y el artículo dos de la Constitución también». «Es una cuestión terminológica. Si eso no va a ser discutido en absoluto por un Tribunal Constitucional, ¿por qué no vamos a hacerlo?», cuestionó, para incidir también en que «la piedra angular» en el futuro Estatuto de Autonomía sería «la incorporación de los derechos sociales y la consolidación de un modelo de sociedad en el que quepan todos y en el que la convivencia esté garantizada a través del respeto y del reconocimiento del diferente, de la pluralidad y la diversidad que es tan representativa de Euskadi».