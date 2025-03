Convocatoria del Real Madrid contra el Atlético: Valverde no se lo pierde

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid tiene como gran novedad el regreso a la lista de Federico Valverde. El uruguayo no está al cien de sus dolencias musculares por cien, pero no se perderá el derbi continental que se celebrará este martes en el estadio Santiago Bernabéu. Por otro lado, Ancelotti no podrá contar con Bellingham, sancionado, Carvajal, Ceballos y Militao, lesionados.

Valverde sufrió molestias en la primera mitad del encuentro que enfrentó a Osasuna y Real Madrid hace dos semanas, aunque pudo continuar dentro del terreno de juego. Ancelotti reconoció en la previa del encuentro contra el Manchester City que el todocampista estaba algo tocado, aunque era evidente que no se iba a perder el duelo frente a los de Guardiola. Forzó y se infiltró para jugar en el lateral derecho, donde hizo un auténtico partidazo. Eso sí, el riesgo estuvo encima de la mesa en todo momento.

Tras este encuentro, Valverde descansó contra el Girona el pasado fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu y tampoco viajó a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad. Ahora, tampoco estuvo para el encuentro contra el Betis que se disputó en el Benito Villamarín. El objetivo de los de Ancelotti siempre ha estado fijado en que el charrúa pueda estar al cien por cien contra el Atlético de Madrid.

Real Madrid y Atlético de Madrid se miden en la ida de los octavos de final de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscarán un buen resultado que les permita hacerlo bueno dentro de una semana en el Metropolitano, donde se decidirá quién accede a los cuartos de final de la máxima competición continental.

Precedentes madridistas

El Real Madrid se ha medido en cinco ocasiones al Atlético de Madrid en la Copa de Europa. Dos de ellas fueron en las finales de 2014 y 2016, donde los blancos se hicieron con el título en dos encuentros agónicos llenos de emoción. También se enfrentaron los madridistas a los rojiblancos en 2015 en cuartos, donde Chicharito fue determinante, y en las semifinales de 2017, cuando los blancos también ganaron. La primera vez fue en la temporada 1958-1959, con una victoria madridista en el partido de desempate que se celebró en Zaragoza.

Convocatoria del Real Madrid