La gran prueba de Valverde

Este lunes Fede Valverde juega una final. Libra una batalla por él, su salud y por todo el Real Madrid. No lo hará en el césped como acostumbra, sino en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas, donde va a ser sometido a una serie de pruebas que determinarán su presencia en el derbi. Si el diagnóstico de estas es positivo, el uruguayo entrenará junto al grupo en el día previo, lo cual sería una buenísima noticia de cara al partido de ida de octavos de final de la Champions contra el Atlético del martes a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

Todo gira en torno al uruguayo en el Real Madrid ahora mismo. De su presencia en el once dependen otras muchas variaciones. Y es que Valverde ofrece un abanico de oportunidades tremendo a Carlo Ancelotti, el cual ha perdido en los tres últimos encuentros en los que el ‘8’ no ha podido estar por una lesión de la que el propio club no ha informado, ni tampoco el entrenador italiano, que afirmó que no estaba «ni lesionado ni descansando».

Si Valverde llega podría dar un desahogo al lateral derecho como ya hizo en la repesca de Champions contra el Manchester City o en el derbi de Liga contra el Atlético. Lucas Vázquez no da seguridad ahora mismo y Ancelotti ve al uruguayo como la opción más fiable para una demarcación que pese a no ser la suya desempeña a las mil maravillas. Además, su sociedad con una defensa con Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy como el resto de ya parece consagrada si ninguno es baja.

Pero Valverde también supondría un alivio incluso si juega en el centro del campo, zona muy debilitada por la lesión de Dani Ceballos para los próximos dos meses. La dupla que haría con Aurélien Tchouaméni, cediendo el lateral para Lucas, sería de plenas garantías para contrarrestar la sólida medular colchonera. Todo esto que barrunta Ancelotti depende única y exclusivamente de la prueba a la que se someterá el uruguayo este lunes.

Valverde necesitaba un respiro

Lo cierto es que era cuestión de tiempo que Valverde exigiese este respiro. En la temporada más sofocante de la historia para el Real Madrid a nivel de acumulación de partidos, competiciones, y también lesiones, el uruguayo estaba siendo el sostén del equipo y su posible baja para el derbi dejaría un agujero brutal en el terreno de juego para los blancos.

Ancelotti ya plena el partido contando con ese escenario, pero también con el positivo, que no es otro que el de poder contar con Valverde. El centrocampista se quedó en el banquillo ante el Girona el pasado fin de semana, algo entendido por todo el mundo como un descanso, pero al ni siquiera entrenarse antes del duelo de ida de semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad saltaron todas las alarmas.

Valverde no viajó a San Sebastián y también se quedó en tierra para el encuentro en Sevilla contra el Betis, por lo que llegar al derbi es una cuestión de fe, sólo al alcance de un jugador como Fede, listo siempre para cualquier batalla. Si se cuela en la alineación habrá quedado demostrado una vez más su esfuerzo por infiltrarse, habiendo esquivado sus molestias físicas para darlo todo por el Real Madrid en el día más importante del curso y para medirse a un duro rival como el Atlético.